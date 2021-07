Πιερρακάκης: Στις 15 Ιουλίου η εφαρμογή ελέγχου των εμβολιασμένων στην εστίαση

Greece enters a second lockdown due to the rising numbers of infected and diseased by the COVID-19 Novel Coronavirus infection, Patras, on Nov. 12, 2020 / Δεύτερη φάση καθολικού lockdown στην χώρα, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της COVID-19, Πάτρα, 12 Νοεμβρίου 2020.

Στις 15 Ιουλίου θα είναι έτοιμη η εφαρμογή που θα ελέγχει ποιοι είναι εμβολιασμένοι στα καταστήματα εστίασης τόνισε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, «κεντρική ιδέα» της εφαρμογής είναι να μπορεί να διαβάζει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό. «Περιλαμβάνει αποδεικτικό είτε του ότι έχεις εμβολιαστεί, είτε ότι έχεις νοσήσει είτε ότι έχεις αρνητικό pcr ή rapid» σημείωσε. Πως θα «πρασινίσουν» δάνεια 63 δισ. ευρώ Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα μπορεί να κατέβει σε οποιοδήποτε τηλέφωνο ή τάμπλετ, ανεξαρτήτως λογισμικού. «Αυτός που θα ελέγχει στα καταστήματα θα περνάει την εφαρμογή είτε πάνω από το έγγραφο πιστοποιητικό είτε πάνω από το κινητό του πελάτη και θα βγαίνει μια σήμανση με τρία χρώματα» εξήγησε σχετικά με την λειτουργία της εφαρμογής. Όταν η εφαρμογή θα βγάζει χρώμα πράσινο σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πλήρως εμβολιασμένος ή έχει νοσήσει. Όταν βγαίνει κίτρινο σημαίνει ότι έχει αρνητικό τεστ, ενώ το κόκκινο χρώμα θα συνεπάγεται λάθος ή μη αληθές έγγραφο. Voucher 150 ευρώ Σε ότι αφορά στα voucher που θα λάβουν οι νέοι ηλικίας 18-25 που θα εμβολιαστούν, σύμφωνα με τον υπουργό, θα πρέπει να κάνουν μια αίτηση σε ειδική πλατφόρμα του gov.gr με τους κωδικούς της εφορίας. «Την επόμενη εργάσιμη μέρα θα λαμβάνει την προπληρωμένη χρεωστική κάρτα, η οποία θα έχει φορτωθεί με 150 ευρώ, την οποία κανείς θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία εμπόρων. Η ιδέα είναι η κάρτα να είναι στο τηλέφωνο» πρόσθεσε, λέγοντας ότι αυτό θα ξεκινήσει στις 20 Ιουλίου. Πανελλαδικές Σχετικά με τις σημερινές ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων, έκανε λόγο ότι πάνω από 70.000 γράφτηκαν στη δυνατότητα να λάβουν τους βαθμούς τους με μήνυμα στο κινητό τους. « Νομίζω είναι μια πολύ ωραία αλλαγή, απ' όταν είχα δει εγώ τα αποτελέσματα τα δικά μου στις Πανελλήνιες σε εκείνους τους πίνακες» είπε. «Δεν ήταν δύσκολο να γίνει. Απαιτούσε καλή συνεργασία. Δεν είναι κάτι φοβερό. Τα περισσότερα που κάναμε δεν είναι φοβερά τεχνολογικά. Το πιο δύσκολο είναι να σκεφτείς έναν νέο τρόπο να εξυπηρετήσεις τον πολίτη» συμπλήρωσε. Τέλος, σχολίασε ότι ο ΕΦΚΑ είναι ο δυσκολότερος σε ότι αφορά στην ψηφιοποίησή του. «Είχε πολλά ταμεία που συνενώθηκαν. Κάποια δεν είχαν συστήματα και ψηφιοποιημένη πληροφορία». Δραματικές εκκλήσεις από τις ΜΕΘ προς τους νέους