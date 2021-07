Medical personnel receives the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, during the vaccination campaign against coronavirus disease (COVID-19), at «AHEPA» Hospital in Thessaloniki, Greece on December 28, 2020. / Υγειονομικό προσωπικό λαμβάνει το εμβόλιο των εταιριών Pfizer-BioNTech κατά της COVID-19, κατά την πρώτη ημέρα εμβολιασμών για την ασθένεια του νέου κορωνοϊού (COVID-19) στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 28 Δεκεμβρίου 2020.

Ένα δυνατό «ντε ζα βου» αισθάνθηκαν όλοι όσοι είδαν χτες την ενημέρωση του ΕΟΔΥ, όπου τα κρούσματα της χώρας ξεπέρασαν μετά από καιρό και πάλι τις 2.000 μολύνσεις. Παρά το γεγονός πως το νούμερο προήλθε μετά από αυξημένο αριθμό τεστ σε όλη τη χώρα, οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα έξαρση του ιού εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα και ο μόνος τρόπος για να θωρακιστούμε είναι ο εμβολιασμός. Πως θα «πρασινίσουν» δάνεια 63 δισ. ευρώ Δυστυχώς όμως όσο απλό κι αν ακούγεται, δεν είναι. Ειδικά αν λάβει κανείς υπόψιν του τα στοιχεία του ECDC, που δείχνουν την Ελλάδα στην 18η θέση (μετά των 27 κρατών μελών της ΕΕ) ως προς το ποσοστό των πολιτών που έχουν εμβολιαστεί έστω με μία δόση. Είναι σαφές λοιπόν πως η μετάλλαξη Δέλτα δεν μας βρίσκει όσο οχυρωμένους θα έπρεπε, γι΄αυτό και η ρητορική «εμβολιαστείτε» δεν αρκεί. Κούρσα για να προλάβουν να περάσουν πίσω από το… τείχος ανοσίας Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση «παίζει» όλα τα χαρτιά που έχει προκειμένου αφενός να μην πιεστεί ξανά το σύστημα Υγείας, αφετέρου να μπει σε κίνδυνο ο «πληγωμένος» τουρισμός. Προνόμια για εμβολιασμένους, γερό «boost» στην επιχείρηση Ελευθερία, μέτρα για τους ανεμβολίατους στις μετακινήσεις, freedom pass στους νέους, αλλά και υποχρεωτικοί εμβολιασμοί μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των εστιών υπερμετάδοσης και της μετάλλαξης Δέλτα. Άλλωστε πλέον δεν αποτελεί μυστικό πως η μετάλλαξη Δέλτα θα επικρατήσει στη χώρα μας, ωστόσο το μεγάλο ζητούμενο είναι να προλάβουν να περάσουν πίσω από το… τείχος ανοσίας όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί προκειμένου να μην «χτυπηθούν» βαριά από τον ιό. Η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου ήταν ξεκάθαρη χτες: «Στη Δυτική Αττική, όπου ξέρουμε ότι η εμβολιαστική κάλυψη υπολείπεται σημαντικά, σχεδόν αυτόματα η πανδημία μεταδόθηκε και σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Στο στόχαστρο της μετάλλαξης οι 50αρηδες στις περιοχές με ανεμβολίαστους Ο κίνδυνος νόσησης είναι σημαντικά υψηλότερος για αυτούς που διαμένουν σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, όπου και η πανδημία μοιραία θα εξαπλωθεί πολύ πιο γρήγορα. Έτσι, ενώ με ανακούφιση βλέπουμε ότι η αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει ακόμα επιφέρει σημαντική αύξηση των νοσηλειών, είναι σαφές ότι μέσα στις επόμενες μέρες ή και εβδομάδες, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, πιθανόν να δούμε μια μετακύληση των κρουσμάτων σε ανεμβολίαστους ενήλικες άνω των 50 ετών, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των νοσηλειών αλλά και απώλειες συνανθρώπων μας. Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, την έκκλησή μας για άμεσο εμβολιασμό όσων ενηλίκων δίσταζαν να το κάνουν μέχρι σήμερα», ανέφερε. Είναι σαφές λοιπόν πως ο Ιούλιος θα είναι ένας διαφορετικός μήνας. Από τη μία, θα ξεκινήσει αυτός ο διαχωρισμός στην εστίαση, ενώ την ίδια στιγμή δεν έχει αποκλειστεί ακόμη το σενάριο οι ανεμβολίαστοι να μην γίνονται καθόλου δεκτοί σε κλειστό χώρο των μαγαζιών. Από την άλλη, από χτες ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση προκειμένου να δοθεί το σήμα εκκίνησης των υποχρεωτικών εμβολιασμών ώστε το τέταρτο κύμα να βρει πλήρως ασφαλές το ΕΣΥ. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό μήνυμα παραμένει ένα. Ο εμβολιασμός. Και αυτό το λένε πρωτίστως οι ειδικοί καθημερινά. Σκουτέλης: Ανεξήγητος ο δισταγμός των πολιτών για τον εμβολιασμό «Με το εμβόλιο έναντι του κοροναϊού, ο καθένας προστατεύει τον εαυτό του, την οικογένεια και τους φίλους του, όπως τους φροντίζει καθημερινά», τόνισε ο Αθανάσιος Σκουτέλης, Διευθυντής Β΄ Λοιμωξιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Υγεία». «Ο Έλληνας δεν είναι αρνητής, αυτοί είναι ένα μικρό, νομίζω μονοψήφιο ποσοστό. Οι άλλοι είναι διστακτικοί να κάνουν το εμβόλιο, πολλοί πάνε στην ουρά και φεύγουν, με ένα σκεπτικό που δεν μπορώ να το εξηγήσω», ανέφερε ο κ. Σκουτέλης. Σε ότι αφορά τα αίτια του δισταγμού των πολιτών, ο κ. Σκουτέλης είπε «δεν νομίζω ότι υπολείπεται η ενημέρωση. Ένας λογικός και σώφρων άνθρωπος δεν νομίζω ότι περιμένει ένα τηλεοπτικό σποτάκι για να κάνει κάτι, όταν του λέει ο γιατρός του να κάνει κάτι». Εξήγησε ότι για αυτό «νομίζω ότι ευθύνεται η υπερβολική ενασχόληση με τα λίγα «κακά» του εμβολίου, σε αντίθεση με τα πολλά καλά από το εμβόλιο». Όπως τόνισε ο κ. Σκουτέλης, «είμαστε σε μια κινούμενη άμμο, δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε ένα μέτρο, αλλά σε δέσμη μέτρων που πρέπει να τηρείται, που το ένα συμπληρώνει το άλλο». Σχετικά με την έξαρση των κρουσμάτων, λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, ιδίως με μολύνσεις νέων ανθρώπων, ο Καθηγητής είπε «ποτέ δεν είπαμε ότι οι νέοι δεν αρρωσταίνουν, αλλά ότι δεν νοσούν βαριά, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γιατί βρίσκει χώρο εκεί ο κοροναϊός και όχι σε άλλες ηλικίες; Διότι εν πολλοίς οι άλλες ηλικίες έχουν εμβολιαστεί». Ωστόσο, όπως τόνισε, μιλώντας στον ΑΝΤ1 «δεν είπαμε ότι δεν νοσούν βαριά οι νέοι, υπάρχουν ορισμένοι που νοσούν βαριά. Όταν λέμε ότι πέθανε ένας νέος 25 ετών “είναι βαριά είδηση, είναι βαρύ”, ενώ αν λέμε ένα ποσοστό 0.,1% δεν είναι βαρύ». «Βλέπουμε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, ενώ ξέραμε την μετάλλαξη Δέλτα. Υπάρχει υποτροπή, διότι δεν υπήρξε τήρηση των μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές, υπάρχει και ο αναπόφευκτος συνωστισμός, ιδίως μεταξύ της νεολαίας που κάνει διακοπές», τόνισε ο Αθανάσιος Σκουτέλης, καταλήγοντας πως «αν αρχίσουμε και παίρνουμε μέτρα, έστω όχι οριζόντια, όχι καθολικά, συν τους εμβολιασμούς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μια μεγάλη αύξηση». Όλοι οι ανεμβολίαστοι θα νοσήσουν – Πιθανόν να δούμε 3.000 κρούσματα ημερησίως την επόμενη εβδομάδα Τον κώδωνα του κινδύνου για τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας, έκρουσε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, δηλώνοντας ιδιαίτερα ανήσυχος για την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα. «Αυτό το κύμα θα χτυπήσει τους ανεμβολίαστους. Όλοι οι ανεμβολίαστοι θα νοσήσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Στην περίπτωση που μπει σε ένα σπίτι και εκεί όσοι είναι ανεμβολίαστοι θα νοσήσουν» είπε ενώ υπογράμμισε πως σύντομα θα αυξηθούν τα κρούσματα. Πιθανόν να φτάσουμε στα 3.000 κρούσματα την επόμενη εβδομάδα Εκτίμησε πως την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ημέρες με πάνω από 2.000 κρούσματα, ενώ δεν αποκλείεται να φτάσουμε και τα 3.000 κρούσματα. Το επιδημιολογικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε είναι τελείως διαφορετικό όπως είπε, στον Σκάι. «Η μετάλλαξη Δέλτα καλπάζει. Αν τώρα ήταν χειμώνας θα επιβαλλόταν «λοκντάουν». Προσδοκούμε όμως ότι τα εμβόλια θα προστατέψουν το σύστημα υγείας από την πίεση». Μάλιστα σημείωσε πως τα περισσότερα κρούσματα αφορούν μικρές ηλικίες «Δεν βλέπουμε πλέον κρούσματα σε ηλικίες άνω των 30. Τις τελευταίες μέρες μόνο βλέπουμε κάποια κρούσματα και σε 50αρηδες και 60αρηδες». Σημείωσε ότι «είναι πιθανό επίσης κάποιος νέος να εμφανίσει σοβαρές επιπλοκές, ενώ αν φέρει τον ιό στο σπίτι, όσοι οικείοι του είναι ανεμβολίαστοι θα εκτεθούν στον ιό και θα νοσήσουν. Τότε θα γίνει ορατή η σοβαρότητα της μετάλλαξης Δέλτα». Παράλληλα επανέλαβε πως είναι αδιαμφισβήτητη η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα, μαζί με κάποια άλλα στελέχη όπως αυτό που έρχεται από την Ρωσία και τη Νιγηρία. Το πρόβλημα στην εμβολιαστική κάλυψη όπως είπε εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα 50 με 65 που είναι και οι πιο ευάλωτοι αυτή τη στιγμή. Εκεί θα θέλαμε ένα καλύτερο ποσοστό όπως στην Κύπρο ή στην Πορτογαλία που αγγίζει το 100%. Για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών Ο Νίκος Τζανάκης τάχθηκε υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού σε συγκεκριμένα επαγγέλματα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και στενούς κρατικούς φορείς, όπως οι υγειονομικοί, στρατιωτικοί, εκπαιδευτικοί, σώματα ασφαλείας και στη συνέχεια υπάλληλοι μεσών μεταφοράς, υπάλληλοι σε μονάδες φροντίδας βρεφών και ηλικιωμένων. Σε ένα μεταγενέστερο στάδιο ο εμβολιασμός θα πρέπει να επεκταθεί στον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού. Επιπλέον, εκτίμησε πως θα ήταν καταστροφικό τα πανεπιστήμια να μείνουν για άλλη μια χρονιά κλειστά. «Θα το πληρώσουμε βαριά αν τα παιδιά μας εκπαιδευτούν άλλη μια χρονιά από τάμπλετ και λάπτοπ», είπε. Τέλος, προέτρεψε την επιτροπή, να επιτρέψει σε όσους διστακτικούς, οποιασδήποτε ηλικίας, έκαναν την πρώτη δόση του εμβολίου AstraZeneca και δεν επιθυμούν να κάνουν μια δεύτερη με το ίδιο εμβόλιο, να την πραγματοποιήσουν με ένα διαφορετικό εμβόλιο mRNA. 