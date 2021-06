Η στιγμή της κατάρρευσης του Κρίστιαν Έρικσεν στο παιχνίδι της Δανίας με τη Φινλανδία, σόκαρε τον πλανήτη και όλος ο κόσμος «πάγωσε» με την εικόνα του διεθνούς μέσου πεσμένου στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν σοκαριστικές για όλους. Για τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, τους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες αλλά και όλο τον πλανήτη που παρακολουθούσε από την τηλεόραση το παιχνίδι.

Ο Έρικσεν σωριάστηκε στο χορτάρι κι από εκείνη την στιγμή ξεκίνησε μια μεγάλη «μάχη» των γιατρών για να κρατήσουν τον Δανό άσο στη ζωή. Φαίνεται λοιπόν με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, ότι όλα πήγαν καλά και ο άτυχος Δανός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τα μέσα ενημέρωσης στη Δανία αναφέρουν ότι ο Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του και επικοινωνεί με το περιβάλλον χωρίς κανένα πρόβλημα κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους γιατρούς.

Τα σχετικά ρεπορτάζ μάλιστα αναφέρουν ότι μίλησε με τον πατέρα του και ο τελευταίος μετέφερε στους δημοσιογράφους ότι ο γιος του είναι καλά κι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Το μήνυμα του Έρικσεν και οι αναλυτικές εξετάσεις

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι από την στιγμή που ο Έρικσεν διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης ξεκίνησε μια σειρά αναλυτικών ιατρικών εξετάσεων, προκειμένου οι γιατροί να έχουν την πιο αναλυτική εικόνα για τους λόγους που προκάλεσαν την κατάρρευση του διεθνούς μέσου.

Τα μέσα ενημέρωσης στην πατρίδα του Δανού άσου επισημαίνουν ότι ο Έρικσεν θα νοσηλευτεί για κάποιες μέρες, ώστε οι γιατροί να ολοκληρώσουν τον απαραίτητο έλεγχο και να βρουν απαντήσεις.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν δείχνει πως είναι καλύτερα κάθε ώρα που περνά κι αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο, αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέσα ενημέρωσης στο διαδίκτυο και αυτό το μήνυμα θέλησε να στείλει ο Δανός μέσος.

Μίλησε με τον πατέρα του, μίλησε με τους συμπαίκτες του (με βιντεοκλήση) ενώ οι γιατροί του νοσοκομείου είναι δίπλα του από την πρώτη στιγμή.

Αυτή η επικοινωνία είναι κάτι παραπάνω από σημαντική λένε οι Δανοί δημοσιογράφοι επικαλούμενοι και ιατρικές «πηγές», εστιάζοντας μάλιστα στην καλή διάθεση που φαίνεται να έχει ο διεθνής άσος της Ίντερ.

Ο ίδιος έχει πλήρη επίγνωση της δραματικής εξέλιξης των πραγμάτων καθώς ενημερώθηκε από τους γιατρούς αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του για τα όσα έγιναν στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης.

Πάντα με βάση τα τελευταία δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, οι γιατροί είναι ικανοποιημένοι από την κλινική εικόνα του παίκτη, καθώς ο Έρικσεν μπορεί να επικοινωνήσει, αλλά όλοι περιμένουν τις εξετάσεις.

Περιμένοντας τα αποτελέσματα



Όπως προαναφέραμε, ο διεθνής άσος της Ίντερ έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων και ο ιατρικός έλεγχος θα συνεχιστεί και αύριο. Είναι πολύ σημαντικό να βρουν οι γιατροί, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, την αιτία κατάρρευσης του διεθνούς μέσου, ώστε να χορηγήσουν και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή στον άτυχο ποδοσφαιριστή.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι όλοι περιμένουν να δουν αν η κατάρρευση του Έρικσεν προκλήθηκε από έμφραγμα ή κάποια άλλο πρόβλημα και απαντήσεις σε αυτά τα πολύ σημαντικά ερωτήματα θα δοθούν μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί ο διεθνής μέσος.

Οι Δανοί δημοσιογράφοι επισημαίνουν στα ρεπορτάζ τους, ότι οι γιατροί θεωρούν πολύ σημαντικό να εξελιχθεί ομαλά η βραδιά και να μην προκύψει πρόβλημα. Να έχει δηλαδή ο Έρικσεν μια ήσυχη βραδιά στο νοσοκομείο.

Όλοι εύχονται η αυριανή μέρα να είναι καλύτερη για τον Έρικσεν και με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, όλα δείχνουν πως ο Δανός έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Η συγκίνηση του Δανού

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι ο Έρικσεν ήταν πολύ συγκινημένος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν μέσα ενημέρωσης στην Δανία, από τα μηνύματα συμπαράστασης του κόσμου. Ο διεθνής μέσος της Ίντερ ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές του και δεν έκρυβε την συγκίνησή του για την αγάπη των φιλάθλων.

Christian Eriksen had a Facetime call with his teammates from the hospital and asked them to play the game tonight, as “he feels better now”, @sportstudio just reported. 🇩🇰❤ #prayforEriksen

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021