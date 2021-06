Ατζέντης του Έρικσεν: «Ο Κρίστιαν ζει, αναπνέει και μπορεί να μιλήσει»

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν, καθώς ο Δανός μέσος είναι στο νοσοκομείο και ο ατζέντης του έστειλε μήνυμα στο twitter αναφέροντας πως ο παίκτης αναπνέει και μπορεί να μιλήσει.

Ο Μάρτιν Σουτς μάλιστα υποστήριξε με νέο μήνυμά του, πως ο έμπειρος μέσος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου κι αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τα tweets του Ιταλού δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο είναι χαρακτηριστικά.

“Christian Eriksen breathes and can speake. He’s awake”. Martin Schoots, Eriksen agent, just told this to NPO Radio1 after speaking with Christian’s father, reports @OzcanAkyol . 🇩🇰❤🙏🏻 #prayforEriksen

“Christian Eriksen is out of danger, his father told me from the hospital. He’s able to speak”. Martin Schoots, Eriksen agent, just added to NOS. 🙏🏻 #prayforEriksen

Official: Eriksen conditions are stable and the match restarts at 20.30 CET.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021