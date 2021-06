Ο Κριστιάν Ερικσεν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Φινλανδία για την πρώτη αγωνιστική της τελικής φάσης του Euro 2020, με την εικόνα του Δανού να είναι πεσμένος στο χορτάρι χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, να προκαλεί παγκόσμιο σοκ.

Η σύζυγός του, Σαμπρίνα, βρισκόταν στο γήπεδο και μόλις αντιλήφθηκε ότι ο 29χρονος έχει πέσει στο χορτάρι, κατέβηκε από την εξέδρα και προσπάθησε να μπει στον αγωνιστικό χώρο.

Ο τερματοφύλακας της Δανίας, Κάσπερ Σμάιχελ και ο αρχηγός της ομάδας, Σίμον Κιάερ, πήγαν αμέσως δίπλα της και προσπάθησαν να της δώσουν δύναμη.

Η Σαμπρίνα έκλεγε στην αγκαλιά του Κιάερ, με τον Σμάιχελ να βρίσκεται δίπλα της και τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές.

Checked to see if Eriksen had swallowed his tongue, put him in the correct position and was supporting his wife. Proper captain 🙏🏻🇩🇰 pic.twitter.com/xHS3AO0iEi

— Dan (@danburgess__) June 12, 2021