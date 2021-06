Δανία – Φινλανδία: Συνεχίζεται το παιχνίδι – Η ανακοίνωση της UEFA

Το παιχνίδι, το οποίο διεκόπη μετά την κατάρρευση του Κριστιάν Ερικσεν, θα συνεχιστεί στις 21:30.

Ο αγώνας είχε διακοπή, λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, μετά την κατάρρευση του Κριστιάν Ερικσεν.

Ο 29χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, με την εικόνα του Δανού μεσοεπιθετικού να προκαλεί παγκόσμιο σοκ.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET.

The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021