Ενθαρρυντικά φαίνεται πως είναι τα νεότερα για την υγεία του Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος κατέρρευσε στη διάρκεια του παιχνιδιού Δανίας-Φινλανδίας για τον όμιλο του Euro 2020.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί μία φωτογραφία η οποία απεικονίζει τον Έρικσεν να έχει σηκωθεί και να κρατάει το κεφάλι του, δείχνοντας να έχει τις αισθήσεις του.

Ρεπόρτερ του «Bein Sports» μετέφερε ότι ο Έρικσεν είχε τις αισθήσεις του στα αποδυτήρια.

«The player is still alive, and his condition is stable.»

Ο Έρικσεν διακομίστηκε αμέσως με ασθενοφόρο σε παρακείμενο νοσοκομείο, για να δεχτεί πιο εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Η UEFA εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ο Έρικσεν νοσηλεύεται και έχει σταθεροποιηθεί.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021