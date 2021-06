Business, gaming ή 2-in-1; Βρες το laptop που ταιριάζει στις ανάγκες σου!

Αν βρίσκεσαι σε αναζήτηση για laptop, τότε σίγουρα έχεις παρατηρήσει πως χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Όχι μόνο βάσει τεχνικών χαρακτηριστικών, που είναι αναμενόμενο, αλλά και βάση σχεδιασμού. Οι παροχές και λειτουργίες ενός laptop διαφοροποιούνται βάσει της κατηγορίας στην οποία ανήκει, ακόμη κι αν τα εσωτερικά του εξαρτήματα είναι ολόιδια με ενός που ανήκει σε άλλη κατηγορία. Το σασί, το λογισμικό, τα «εξτραδάκια» ανά κατηγορία είναι αυτά που ουσιαστικά πλάθουν το ύφος του κι έτσι κάνουν ξεκάθαρη την ανάγκη που θα εξυπηρετήσει.

Ωστόσο, καθώς οι επιλογές σε φορητούς υπολογιστές δεν είναι λίγες και εκ πρώτης όψεως πολλά μοντέλα φαντάζουν παρόμοια, τι πρέπει να έχεις στο μυαλό σου; Αρχικά, τις τρεις βασικές κατηγορίες: business, gaming και 2-in-1, εξαιρώντας φυσικά τα συμβατικά μοντέλα και στρέφοντας την προσοχή στις εξειδικευμένες επιλογές.

Ένα laptop για τους επαγγελματίες

Τα business laptops χαρακτηρίζονται από την ανθεκτικότητά τους και την ευελιξία ελέγχου σε κάθε επίπεδο, από το λογισμικό έως το hardware. Προορίζονται για άτομα που βρίσκονται διαρκώς στον υπολογιστή τους λόγω δουλειάς, κάτι που συχνά περιλαμβάνει και μετακινήσεις ή ταξίδια, οπότε ένα ανθεκτικό και καλοφτιαγμένο σασί είναι αναγκαίο για να αντέχει περισσότερα από την απλή καθημερινή φθορά. Έπειτα, φέρουν λογισμικό που επιτρέπει σε τεχνικούς να συνδέονται στον υπολογιστή ακόμη και απομακρυσμένα, με σκοπό να παρέχουν υποστήριξη, να εκτελούν εργασίες συντήρησης όπως αναβαθμίσεις, αλλά και να προστατεύουν το laptop, τον χρήστη και την εταιρεία από επιθέσεις – για παράδειγμα, αν κάποιο laptop κολλήσει ιό, να το απομονώσουν από το δίκτυο της εταιρείας.

Πέραν αυτών, εξοπλίζονται με πληκτρολόγιο που κάνει εύκολη την πληκτρολόγηση, καθώς οι πιθανότητες λένε πως ο επαγγελματίας θα συντάσσει μακροσκελή κείμενα ή θα συντηρεί ογκώδη spreadsheets, οπότε χρειάζεται ένα πλήρους μεγέθους, άνετο πληκτρολόγιο. Συμπληρώνοντας το σύνολο, μια μεγάλης διάρκεια μπαταρία εγγυάται χρήση για ακόμη και διψήφιο αριθμό ωρών προτού χρειαστεί φόρτιση. Επιπλέον, δεδομένου πως προορίζονται για εταιρική χρήση και οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα είναι ανεπιθύμητο, συνήθως συνοδεύονται από μεγαλύτερη εγγύηση, τόσο σε διάρκεια όσο και σε παροχές. Τέλος, μιας και παρουσιάσεις, σύνδεση εξωτερικών πηγών αρχείων κλπ είναι μέρος της καθημερινότητας για πολλούς, τα business laptops έχουν κάθε λογής θύρα για ενσύρματη σύνδεση όπως και κεραίες Wi-Fi/Bluetooth.

Μια καλή πρόταση για business laptop αποτελεί το Dell Vostro 5401, ένα ισχυρό επαγγελματικό laptop με επεξεργαστή Intel Core i7-1065G7, 8GB μνήμης RAM, 512GB M.2 SSD για αποθήκευση αρχείων και γραφικά Intel Iris Plus Graphics. Με οθόνη 14” προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ μεγέθους και πρακτικότητας στη μεταφορά, ενώ παρά το φαινομενικά μικρό μέγεθός του, δεν υπολείπεται εισόδων και εξαρτημάτων όπως μια ενσωματωμένη webcam. Πολύ σημαντική είναι επίσης η εγγύηση της Dell, που παρέχει On Site – Repair Next Business Day για τρία χρόνια, εμπνέοντας σιγουριά κι εμπιστοσύνη.

Το «εισιτήριο» για τον φανταστικό κόσμος του gaming

Όπως είναι γνωστό, τα videogames συχνά χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν τη δύναμη ενός υπολογιστή. Καθώς πλέον άγγιξαν επίπεδα φωτορεαλισμού, χρησιμοποιούν κάθε σπιθαμή του μηχανήματος για να αποδώσουν κι έτσι απαιτούν ιδιαίτερα συστήματα, φτιαγμένα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες του εκάστοτε παιχνιδιού. Ως εκ τούτου, τα gaming laptops αποτελούν την «αφρόκρεμα», συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα σε ένα εντυπωσιακό σασί, σχεδιασμένο να αντέχει από κάθε άποψη. Σε πρώτη φάση, χρειάζεται ένα ισχυρό σύστημα ψύξης καθώς οι θερμοκρασίες των εξαρτημάτων φτάνουν σε υψηλά διψήφια νούμερα. Έπειτα, οι οθόνες που ενσωματώνονται συχνά έχουν υψηλή ανάλυση, υψηλό ρυθμό ανανέωσης (Hz) ή και τα δύο, συνδυαστικά με αντιθαμβωτική επίστρωση. Πέραν αυτών, ενσωματώνονται δυνατά ηχεία που συνήθως συνοδεύονται από λογισμικό που επιτρέπει την παραμετροποίηση του ήχου.

Πηγαίνοντας στην «καρδιά» του μηχανήματος, θα βρούμε τους ισχυρότερους επεξεργαστές που προσφέρονται για φορητούς υπολογιστές, πλαισιωμένους από μπόλικη μνήμη RAM υψηλής ταχύτητας, μια εκ των κορυφαίων καρτών γραφικών που κυκλοφορούν και φυσικά, ταχύτατες μονάδες αποθήκευσης SSD (συχνά, πλέον, τους κορυφαίους NVMe M.2 SSD). Με λίγα λόγια, ένα δυνατό gaming laptop μπορεί να κουμαντάρει με ευκολία τα πιο απαιτητικά παιχνίδια και κατ’ επέκταση, οτιδήποτε θελήσεις: από προγράμματα γραφείου έως γραφιστικές ή σχεδιαστικές εφαρμογές. Είναι ικανά για τα πάντα, γιατί σχεδιάζονται έχοντας κατά νου τις υψηλές απαιτήσεις των gamers.

Ένα παράδειγμα εξαιρετικoύ gaming laptop είναι το Asus ROG Strix G17 G713QM, ένα «τέρας» που εξοπλίζεται με AMD Ryzen 5800H, 16GB DDR4 RAM, NVMe M.2 SSD χωρητικότητας 1TB και την εκπληκτική GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB. Η IPS οθόνη του προσφέρει εκπληκτικές γωνίες θέασης και υψηλό ρυθμό ανανέωσης στα 144Hz, για ομαλότατη απόδοση της δράσης, ενώ το σύστημα ήχου 5.1.2 καναλιών προσφέρει virtual surround. Συμπληρώνοντας το πακέτο, ένα άριστο σύστημα ψύξης πολλαπλών ανεμιστήρων με 83 λεπίδες έκαστος εγγυώνται ομαλή λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ευελιξία και δύναμη, σε ένα εκπληκτικό laptop

Τα τεχνολογικά άλματα στο χώρο των υπολογιστών δεν αφορούν μονάχα τα εσωτερικά εξαρτήματα ενός laptop αλλά και το σχεδιασμό του εν γένει. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί δραματική αύξηση στα μοντέλα 2-in-1, δηλαδή laptops που συνδυάζουν δύο συσκευές σε μία με επαναστατικό τρόπο. Με μια ματιά, αυτό που θα παρατηρήσει κανείς είναι ο αναδιπλούμενος σχεδιασμός, η δυνατότητα της οθόνης να ανοίγει έως και 360 μοίρες αντί για το συνηθισμένο όριο, η οποία οθόνη μάλιστα διαθέτει οθόνη αφής. Διπλώνοντας το laptop, ο χρήστης μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως tablet ενώ ξεδιπλώνοντας αποκτά ξανά πρόσβαση στο πληκτρολόγιο, άρα το μετατρέπει ξανά σε laptop.

Η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για επαγγελματίες, καλλιτέχνες, γραφίστες και γενικότερα οποιονδήποτε θα βόλευε να εκτελεί εργασίες με τα δάκτυλα ή ένα στυλό οθόνης έναντι του ποντικιού. Για παράδειγμα, παρουσιάσεις για έναν επαγγελματία, σχέδια για ένα γραφίστα ή χρήση ως ψηφιακό όργανο για έναν μουσικό. Είναι ιδιαίτερα λεπτά και ελαφριά, ιδανικά για μεταφορά και η μπαταρία τους διαρκεί κοντά στις 10 ώρες αν όχι περισσότερο, προσφέροντας ευελιξία στη χρήση εντός κι εκτός γραφείου. Παρόλα αυτά, στα μικρά σασί τους καταφέρνουν να χωρούν ισχυρά εξαρτήματα, εξ ου και η δημοτικότητά τους με τους γραφίστες – μπορούν εύκολα να αντέξουν προγράμματα όπως το Photoshop ή προγράμματα επεξεργασίας βίντεο.

Από τις πιο δημοφιλείς επιλογές παραμένει το Dell Inspiron 13 7306, ένα από τα πιο ευέλικτα και ισχυρά 2-in-1. Ενσωματώνει τον ισχυρό Intel Core i7-1165G7 με γραφικά Intel Iris Xe, 16GB LPDDR4x RAM και PCIe NVMe M.2 SSD χωρητικότητας 512GB. Η οθόνη του, που διπλώνει και στέκεται σε διάφορες θέσεις για να σε εξυπηρετήσει τέλεια, έχει ανάλυση 4K Ultra HD, είναι αφής και υποστηρίζει γραφίδα η οποία μάλιστα συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο. Διαθέτει επίσης αναγνώστη δακτυλικού αποτυπώματος για ασφάλεια των δεδομένων σου, μεγάλης χωρητικότητας μπαταρία και σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας που προσαρμόζει την απόδοση του υπολογιστή βάσει της θέσης στην οποία βρίσκεται (π.χ. στα πόδια σου ή στο γραφείο) ώστε πάντοτε να αποδίδει όπως πρέπει χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης.