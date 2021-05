Αντίστροφη μέτρηση για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού

Ένα ακόμη βήμα προς την «Ελευθερία» και την επιστροφή στην κανονικότητα προανήγγειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής στο Πόρτο, αποκάλυψε ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού μπορεί να λειτουργήσει από τον Ιούνιο, εγχείρημα για την εφαρμογή του οποίου πιέζει η Ελλάδα τους τελευταίους μήνες καθώς υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για τη φετινή τουριστική σεζόν.

«Χαίρομαι που ανακοινώνω ότι οι εργασίες για να τεθεί σε λειτουργία το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό τον Ιούνιο βρίσκονται σε καλό δρόμο. Θέλουμε οι Ευρωπαίοι να απολαύσουν ένα ασφαλές και χαλαρό καλοκαίρι» τόνισε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο πως «αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπονομεύουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες εμβολιασμού».

«Ας ανοίξουμε με προσεκτικό, συντονισμένο τρόπο» τόνισε.

Πιο ακριβής σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε/

Όπως είπε, τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιδιώξουν να συμφωνήσουν σχετικά ώστε να διευκολύνουν τα ταξίδια έως τις 21 Ιουνίου. «Το χρονοδιάγραμμα τώρα προβλέπει προσπάθεια για συμφωνία έως τις 21 Ιουνίου… θα υπάρξει συμφωνία».

Ορισμένα κράτη – μέλη θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν το σύστημα αμέσως, ωστόσο άλλα θα περιμένουν μέχρι τον Αύγουστο, καθώς οι 27 κυβερνήσεις συμφώνησαν σε προσαρμοστική περίοδο έξι εβδομάδων για τη λειτουργία του συστήματος, πρόσθεσε ο ολλανδός πρωθυπουργός.

Τα λεγόμενα πράσινα ψηφιακά πιστοποιητικά θα δείχνουν εάν ο φορέας έχει εμβολιαστεί, έχει αρνητικό τεστ για την Covid-19 ή αν έχει αναρρώσει από την ασθένεια. Τα κράτη – μέλη μπορούν να επιλέξουν να εξαιρέσουν αυτούς τους ανθρώπους από ισχύοντες υγειονομικούς περιορισμούς.

Το σύστημα υποστηρίζεται ένθερμα από κράτη – μέλη όπου ο καλοκαιρινός τουρισμός είναι σημαντικός για την οικονομία, λόγου χάρη η Ελλάδα, ωστόσο ορισμένες βόρειες χώρες εμφανίζονται πιο διστακτικές λόγω ανησυχίας σχετικά με τις διακρίσεις και τον κίνδυνο μετάδοσης των μεταλλάξεων, ανθεκτικών σε εμβόλια.

Προς το παρόν, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία σχετικά με ορισμένα στοιχεία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου προσδιορισμού των ατόμων που έχουν αναρρώσει από την Covid-19. «Από τώρα έως τις 21 Ιουνίου πρέπει να ληφθούν μεγάλες αποφάσεις» είπε ο Ρούτε.

Ήδη, έχουν προχωρήσει οι εργασίες για τη δημιουργία της ψηφιακής υποδομής που απαιτείται για τη σύνδεση των χωρών με το σύστημα, με τις πρώτες τεχνικές δοκιμές του συστήματος να τελειώνουν εντός του Μαϊου.

