Δέκα κορυφαίοι ειδικοί στις θρομβώσεις απαντούν σχετικά με το θέμα του συνδρόμου θρόμβωσης και θρομβοπενίας μετά τον εμβολιασμο με AstraZenca και J&J (VITT).

Ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους βρίσκεται μάλιστα και ο Έλληνας Γρηγόρης Γεροτζιάφας.

Μάλιστα στο σχετικό κείμενο 38 σελίδων υπάρχουν οι υπογραφές από κορυφαίους επιστήμονες στον συγκεκριμένο τομέα, σε όλο τον κόσμο και από τον καθηγητή Αιματολογίας στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης, Γρηγόρη Γεροτζιάφα.

Όπως γράφει στο Facebook ο καθηγητής Αιματολογίας στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, που αποκάλυψε τα σχετικά στοιχεία:

Ειδικά ο καθηγητής αναφέρει:

«Παραθέτω αποσπάσματα από ένα position paper που υπογράφεται από 10 από τους top «θρομβολόγους» στον κόσμο σχετικά με το θέμα του συνδρόμου θρόμβωσης και θρομβοπενίας μετά τον εμβολιασμό με AstraZeneca και J&J (VITT).

Τα βασικά μηνύματα είναι τα εξής:

1. Ο εμβολιασμός πρέπει να προχωρήσει ταχύτατα και μαζικά (έχουμε εξηγήσει αναλυτικά τους λόγους)

2. Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του εμβολιασμού με AZ και θανάτων

3. Ο κίνδυνος θρόμβωσης ακόμη και για νεαρούς πολίτες είναι ελάχιστος και πολύ μικρότερος από τον κίνδυνο νοσηλείας των νεαρών πολιτών με COVID-19 στην ΜΕΘ

4. Το όριο ηλικίας (πχ 55 έτη όπως τέθηκε στην Γαλλία) δεν βασίζεται σε σημαντικά δεδομένα.

5. Χρειάζεται αυξημένη φαρμακοεπαγρύπνηση και αξιολόγηση από τους γιατρούς της πρώτης γραμμής των συμπτωμάτων του VITT. Για την διευκόλυνσή τους προτείνουμε την μέθοδο BEFAST.

Παρατήρηση: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται οποιοσδήποτε εργαστηριακός έλεγχος πριν τον εμβολιασμό.

Γνωρίζω ότι πλήθος πολιτών με διάφορα σοβαρά ή μη προβλήματα υγείας αναρωτιέται ανησυχεί και διστάζει να εμβολιαστεί. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα είναι μία και σαφής: Πρέπει να εμβολιστούμε με τα εμβόλια που είναι διαθέσιμα σήμερα. Ο πιο αρμόδιος και ικανός να απαντήσει στο ερώτημα της ένδειξης του εμβολιασμού είναι ο γιατρός του εμβολιαστικού κέντρου και κανείς άλλος. Εάν ο γιατρός του εμβολιαστικού κέντρου έχει ερωτήματα κατευθύνει ανάλογα τον πολίτη.

Ο πιο αρμόδιος για να αξιολογήσει εάν τα πιθανά συμπτώματα μετά τον εμβολιασμό έχουν σχέση με το VITT ή άλλη θρόμβωση είναι οι οικογενειακός γιατρός ή ο γιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Άρα το κράτος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ να εκπαιδεύσει άμεσα τους γιατρούς στην διάγνωση και θεραπεία του VITT και των άλλων θρομβώσεων (για το θέμα αυτό έχω μιλήσει αναλυτικά σε πρόσφατη συνέντευξη στον κ. Ξυδάκη στο Κόκκινο και στην κ. Τσώλη στο Βήμα της Κυριακής).

Υπάρχει κίνδυνος να στηθεί μπίζνα επάνω στον φόβο των ανθρώπων. Ηδη η ταρίφα για την «συμβουλή» σχετικά με τον εμβολιασμό από «ειδικούς» ανέρχεται μέχρι και 80 E η επίσκεψη ενώ διάφορες απίθανες εξετάσεις συνταγογραφούνται.

Εκτός από ανήθικη μια τέτοια πρακτική είναι και δυνητικά επικίνδυνη. Οι αετονύχηδες και οι «αυθεντίες» ποντάρουν στον φόβο.

«Rapid protection needs to be afforded to patients under 60 years of age with comorbidities (cancer, cardiovascular disease, kidney or liver impairment, immunosuppressant use, obese, diabetes…). This should also be the case for patients on long term anticoagulant treatment for antiphospholipid syndrome or other reasons.»

«Without vaccination, patients are exposed to contracting SARS-CoV-2 with far greater inflammatory and immune stimuli and potentially more devastating consequences than those of the vaccine (42). They therefore need to be protected from COVID-19, a disease with particular vascular tropism, through vaccination and subsequent monitoring (43,44). In England, the health authorities and the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) maintained the second injection programmes with the same vaccine for all patients who had received their first AstraZeneca injection with no particular concerns (?. In contrast, authorities restrict the use of AstraZeneca now to patients older than 60 years in Germany, 55 years in France, 40 years in Canada or 30 years in UK and even recommend using non-AstraZeneca alternatives as booster for younger patients initiated on AstraZeneca (15). This recommendation is bare of any evidence (both for efficacy and safety of such an approach) and demonstrates the turmoil caused by the rare thrombotic side effects of the vaccine.»

«As rightfully claimed, “abstention is not a solution!”. All scientific societies and thrombosis experts stress the value of continuing vaccination programmes to protect patients against serious forms of COVID-19 and to slow viral circulation, particularly of the variants.»

“BEFAST” acronym:

B – Balance: Watch for a sudden loss of balance with severe headache or dizziness

E – Eyes: Double vision or blurred vision that doesn’t go away when you blink your eyes

F – Fainting : or loss of consciousness

A – Abdominal pain: severe and persistent pain, diarrhea, nausea, vomiting, bloody or tarry stools

S – Swelling: oedema of an arm or a leg with or without colour change, shortness of breath with chest pain

T – Time: these symptoms appear between 4 and 28 days after vaccination.

They can be associated with Thrombosis and Thrombocytopenia»»

Καλημέρα και Χρόνια Πολλά.

Παραθέτω αποσπάσματα από ένα position paper που υπογράφεται από 10 από τους top «θρομβολόγους… Δημοσιεύτηκε από Grigoris Gerotziafas στις Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021