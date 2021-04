The Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, visits the new Covid-19 vaccination center, at Peristeri, Athens, on March 27, 2021 / Επίσκεψη του Πρωθυπουργου στο νεο Εμβολιαστικό Κέντρο Covid-19, στο Περιστέρι, στις 27 Μαρτίου, 2021