Εκπληκτικό ρεκόρ του Γκουαρντιόλα : Για δωδέκατη συνεχόμενη σεζόν η ομάδα του φθάνει τα 100 γκολ

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε και πάλι με 2-0 της Γκλάντμπαχ, έκανε το 2/2 και πήρε το εισιτήριο για τα φετινά προημιτελικά του Champions League όπου περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της.

Μια νίκη που σφράγισε ακόμη ένα ρεκόρ για τον Πεπ Γκουαρντιόλα.

Με τα δύο χθεσινά γκολ η Σίτι έφθασε και φέτος τα 100 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, με τον καταλανό τεχνικό να φθάνει σε ένα απίθανο στατιστικό και να συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Ο Γκουαρντιόλα είδε για 12η συνεχόμενη σεζόν την ομάδα του να φθάνει τα 100 γκολ στις διοργανώσεις, καθώς και στις προηγούμενες σεζόν του ως προπονητής είχε καταφέρει με όλες του τις ομάδες να φθάσει τα 100+ γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε 686 παιχνίδια, οι ομάδες του Γκουαρντιόλα έχουν σκοράρει 1.717 γκολ.

