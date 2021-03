Έγραψε ιστορία με το 16/16 ο Αντετοκούνμπο

Μία ακόμη παράσταση έδωσε στο All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς ο Έλληνας φόργουορντ σημείωσε 35 πόντους στη νίκη της ομάδας του ΛεΜπρον απέναντι σε εκείνη του Ντουράντ και πήρε δίκαια… σπίτι του το βραβείο του MVP της αναμέτρησης.

Ο back-to-back MVP ήταν για αλλη μία φορά απολαυστικός, τα έβαζε από παντού και με κάθε τρόπο και τελείωσε το ματς με 35 πόντους και έκανε ρεκόρ με 16/16 σουτ, ενώ είχε 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Μία εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία, καθώς ο Γιάννης έφτασε σε ένα απίθανο ρεκόρ με το 16/16! Συγκεκεριμένα, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των All Star Games που ευστοχεί σε όλα του τα σουτ, έχοντας πάρει τουλάχιστον 10 προσπάθειες!

Giannis Antetokounmpo is the 1st Player in NBA History to shoot 100% from the field on 10 or more shot attempts in an All-Star game, via @statmuse. pic.twitter.com/bJg6pZC2Xz

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 8, 2021