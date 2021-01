Με βασικούς Χασάν, Βρουσάι, Ανδρούτσο και 4-2-3-1 ο Ολυμπιακός στη Ριζούπολη – Εκτός ο Εμβιλά

Με τρεις αλλαγές θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Σμύρνης, σε σχέση με το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ. Οι Ερυθρόλευκοι αναμένεται να παραταχθούν με τους Ανδρούτσο, Βρουσάι, Χασάν στο αρχικό τους σχήμα, αλλά και διαφορετικό σχηματισμό.

Συγκεκριμέμα, ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε να αφήσει στην άκρη το 4-3-3 με το οποίο οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν τον Δικέφαλο του Βορρα και επαναφέρει το 4-2-3-1, με τον Κώστα Φορτούνη να επιστρέφει στη φυσική του θέση, αυτή του 10αριού.

Αναλυτικά, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τους Σα, Ανδρούτσο, Σεμέδο, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκη, Καμαρά, Φορτούνη, Μπρούμα, Βρουσάι, Χασάν.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against Apollon Smirnis is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #APOLOLY #slgr #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/sTT9pbI2Yx

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) January 31, 2021