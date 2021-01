Νέο λάδι στη φωτιά ρίχνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ένα νέο του tweet αναφέρει ότι αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν όταν μια εκλογική νίκη απομακρύνεται από πατριώτες που έχουν υποστεί κακή και άδικη μεταχείριση τόσο καιρό.

Ο απερχόμενος πρόεδρος ζήτησε από τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σπίτια τους «ειρηνικά», τους παρότρυνε να θυμούνται «αυτή την ημέρα για πάντα».

«Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν όταν μια ιερή μεγαλειώδης εκλογική νίκη απομακρύνεται τόσο ανεπιθύμητα και με τόση κακία από τους μεγάλους πατριώτες που έχουν υποστεί κακή και άδικη μεταχείριση τόσο καιρό. Πηγαίνετε σπίτι με αγάπη και ειρήνη. Θυμηθείτε αυτήν την ημέρα για πάντα!», έγραψε στο Twitter o Τραμπ.

These are the things and events that happen when a sacred landslide election victory is so unceremoniously & viciously stripped away from great patriots who have been badly & unfairly treated for so long. Go home with love & in peace. Remember this day forever!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021