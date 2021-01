ΗΠΑ: Οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο

Χιλιάδες οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ παραβίασαν τους φραγμούς στο κτίριο του Καπιτωλίου, αμέσως μετά την ομιλία του του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, αναγκάζοντας τις αρχές να εκκενώσουν χώρους και γραφεία.

Ο Τραμπ προέτρεψε τους συγκεντρωμένους να «πορευτούν ειρηνικά» προς το Καπιτώλιο, ισχυριζόμενος πως στις εκλογές υπήρξε νοθεία, την ώρα που συνεδρίαζε το Κογκρέσο για να επικυρώσει την νίκη Μπάιντεν.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

