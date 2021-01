Τη μέρα που οι ΗΠΑ γράφουν μια μαύρη σελίδα στην Ιστορία τους μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ, η Γερουσία επικύρωσε την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Η Γερουσία υπερψήφισε την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων της 3ης Νοεμβρίου, ύστερα από τις αιματηρές εικόνες που έλαβαν χώρα στην πρωτεύουσα.

Ο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές με 306 εκλέκτορες έναντι των 232 του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ήταν δεκάδες οι γερουσιαστές και περισσότερα από 100 τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που αντιτάχθηκαν στην επικύρωση της νίκης Μπάιντεν.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία απέρριψαν τις ενστάσεις που είχαν στόχο να ανατρέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα στη Τζόρτζια και την Πενσυλβάνια υπέρ του Μπάιντεν.

Αντιδρώντας μετά την επισημοποίηση του αποτελέσματος, ο Ντόναλντ Τραμπ -για πρώτη φορά- έκανε λόγο για ομαλή μετάβαση της εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν.

Ο απερχόμενος πρόεδρος δήλωσε ότι, παρόλο που διαφωνεί απόλυτα με το αποτέλεσμα των εκλογών, θα υπάρξει ομαλή μετάβαση στις 20 Ιανουαρίου».

«Πάντα έλεγα ότι θα συνεχίζαμε τον αγώνα μας για να διασφαλίσουμε ότι θα μετρηθούν μόνο οι νόμιμες ψήφοι. Ενώ το αποτέλεσμα σηματοδοτεί το τέλος της καλύτερης πρώτης θητείας στην προεδρική ιστορία, είναι μόνο η αρχή του αγώνα μας για να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά» είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους ισχυρισμούς σχετικά με τις εκλογές.

