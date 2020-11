Λίβερπουλ : Χειρουργήθηκε ο Γκόμεζ, εκτός για 3 με 5 μήνες

Ο «εφιάλτης» των τραυματισμών στη Λίβερπουλ δεν σταματάει. Ο αγγλικός σύλλογος βλέπει τη λίστα με τις απουσίες να μεγαλώνει μετά τα νέα με την περίπτωση του Τζο Γκόμεζ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την προπόνηση της εθνικής Αγγλίας.

Οι φόβοι για σοβαρή ζημιά επιβεβαιώθηκαν, καθώς, όπως ανακοίνωσε η Λίβερπουλ, είχαν πειραχτεί οι σύνδεσμοι του αριστερού γονάτου και ο Βρετανός στόπερ χρειάστηκε να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου. Έπειτα από την επιτυχημένη επέμβαση, μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Το διάστημα που θα μείνει εκτός ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι τρεις με πέντε μήνες, συνεχίζοντας την ατυχία που «χτυπάει» φέτος την ομάδα του Κλοπ. Να θυμίσουμε πως με τραυματισμό παραμένουν εκτός οι Φαν Ντάικ, Τιάγκο, Τσάμπερλεϊν, Αλεξάντερ-Άρνολντ και Φαμπίνιο.

.@J_Gomez97 has today undergone successful surgery to repair a tendon in his left knee.

The issue was isolated to Gomez’s tendon, with no damage to any other associated knee ligaments and Joe will now begin a rehabilitation programme with our medical team 💪

— Liverpool FC (@LFC) November 12, 2020