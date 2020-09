Επική πρόκριση Τσιτσιπά με ανατροπή

Μια ματσάρα με το… καλημέρα στο Roland Garros μας χάρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να μετατρέψει το 0-2 σε 3-2 (4-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-4) απέναντι στον Χάουμε Μουνάρ και να πάρει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Ο αγώνας κράτησε κάτι περισσότερο από τρεις ώρες και την Πέμπτη ο Τσιτσιπάς θα πάιξει με τον Πάμπλο Κουέβας για μια θέση στους «32».

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς αν και ξεκίνησε πολύ δυνατά, με 3-0 κάνοντας μπρέικ στον αντίπαλό του, τελικά ισοφαρίστηκε σε 3-3 και έχασε το σετ με 6-4 δεχόμενος συνολικά δύο μπρέικ σε αυτό το γκέιμ από τον Μουνάρ.

Ο Ισπανός έχοντας πλέον και την ψυχολογία υπέρ του, πήρε και το δεύτερο σετ και μάλιστα με σχετική ευκολία. Πολύ γρήγορα με μπρέικ προηγήθηκε 2-1, με ακόμη ένα μπρέικ έφτασε στο 5-2 και τελείωσε το σετ με 6-2 για το 2-0 και τον Τσιτσιπά με την πλάτη στον τοίχο.

Ο 22χρονος τενίστας όμως δεν είχε σκοπό να πει τόσο πρόωρα αντίο στη διοργάνωση και κάπου εκεί ξύπνησε για τα καλά. Μείωσε σε 2-1 παίρνοντας το τρίτο σετ με συνοπτικές διαδικασίες (6-1) και δύο συνολικά μπρέικ.

Η ψυχολογία αλλά και το μομέντουμ ήταν πλέον με τον Τσιτσιπά ο οποίος καθάρισε και το τέταρτο σετ, με 6-4. Ο Μουνάρ προηγήθηκε με 2-1, ο Τσιτσιπάς το γύρισε με μπρέικ σε 3-2 υπέρ του και έφτασε τελικά στην ισοφάριση αφού στο 4-4 έκανε μπρέικ.

Με το σκορ του τέταρτου σετ ο Τσιτσιπάς πήρε και το πέμπτο ολοκληρώνοντας την ανατροπή. Όλα ουσιαστικά κρίθηκε στο σημείο που ο Στέφανος προηγήθηκε με 4-3 κάνοντας μπρέικ και και στη συνέχεια εκμεταλλευόμενος απλά τα δικά του σερβίς έφτασε στο 6-4 και τη μεγάλη νίκη.

Tsitsipas survives!

Fights back from two sets down to defeat Munar 4-6 2-6 6-1 6-4 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/8kau3PfMMA

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 29, 2020