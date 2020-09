11η Σεπτεμβρίου: Τρισάγιο από τον Ελπιδοφόρο για τα θύματα της επίθεσης

Τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, όλων όσοι χάθηκαν εκείνη τη μαύρη για την ανθρωπότητα ημέρα από το τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους, τέλεσε χθες, 19 χρόνια μετά, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Σε μια συγκινητική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε: «Στο Σημείο Μηδέν θυμόμαστε αυτούς που χάθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου, τις οικογένειες και τους φίλους τους. Θυμόμαστε τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους στα συντρίμμια. Για αυτούς χτίζουμε ξανά τον ‘Αγιο Νικόλαο και για έναν καλύτερο κόσμο. Είθε ο Θεός να παρηγορεί όσους θρηνούν σήμερα».

Παρουσία, μάλιστα, και των συγγενών των ομογενών που χάθηκαν εκείνη τη μοιραία ημέρα, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι «δεν θα αφήσουμε ποτέ τον κόσμο να ξεχάσει και ότι ο Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου, που θα ανοίξει τις θύρες του, με τη βοήθεια του Θεού, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, θα στέκει ως ένα αιώνιο μνημείο για την ανθρωπότητα και ως ένα εθνικό προσκύνημα για τις ΗΠΑ».

Today, at Ground Zero, we remembered the lives lost on 9/11, their families and friends, and all those heroes who gave the last full measure. We are rebuilding St. Nicholas for them, and to build a better world. May God grant comfort to all who mourn this day. pic.twitter.com/4vZf7ujfOy

