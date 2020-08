Ρίτα Ορα: Το success story, οι εναλλακτικοί έρωτες και ο Ρομέν Γαβράς

Μόλις μέχρι πριν από μερικές ημέρες η Ρίτα Ορα ζούσε ονειρικές στιγμές ανεμελιάς στην Ιμπιζα παρέα με τον νέο της σύντροφο, τον ελληνικής καταγωγής Ρομέν Γαβρά, γιο του φημισμένου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Αψηφώντας τους παπαράτσι, η γνωστή τραγουδίστρια και σελέμπριτι επιδιδόταν σε ερωτικές περιπτύξεις δίπλα στη θάλασσα με αδαμιαία περιβολή ή δειπνούσε σε ακριβά εστιατόρια του δημοφιλούς προορισμού παρέα με την Κέιτ Μος και την κόρη της Λίλα Γκρέις. Πολύ πρόσφατα έδωσε επίσης μια διαδικτυακή συναυλία μέσω Instagram για τους περισσότερους από τους 16 εκατομμύρια followers της. Το live με τίτλο «Rita Ora: At Home for Generation Covid» πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά το έργο της UNICEF, της οποίας η γνωστή τραγουδίστρια αποτελεί πρέσβειρα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της γνωστής οργάνωσης, 6.000 παιδιά θα μπορούσαν να πεθάνουν κάθε μέρα τους επόμενους έξι μήνες καθώς ο κορωνοϊός αποδυναμώνει τα Εθνικά Συστήματα Υγείας και αναστατώνει τη φυσιολογική λειτουργία τους. Εξαιτίας της πανδημίας, πολλές δομές υγείας έχουν κλείσει ή αδυνατούν να παράσχουν ακόμη και τις πιο απλές υπηρεσίες τους. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν χάρη στις προσπάθειες της 29χρονης σταρ θα δοθούν για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού και την ιατροφαρμακευτική στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Οι πρώτες επιτυχίες

Η Ρίτα Ορα γεννήθηκε στην Πρίστινα του σημερινού Κοσόβου από αλβανούς γονείς και μεγάλωσε στο Λονδίνο όπου μετακόμισαν οικογενειακώς λίγο μετά τον ερχομό της στη ζωή. Η μητέρα της, Βέρα, είναι ψυχίατρος. Εργάζεται μάλιστα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας και πέρασε πολύ δύσκολα τους τελευταίους μήνες. Μάνα και κόρη έχουν πολύ καιρό να συναντηθούν από κοντά εξαιτίας της επιβεβλημένης καραντίνας του ιατρικού προσωπικού. Ο πατέρας της είναι ιδιοκτήτης παμπ. Εχει μια μεγαλύτερη αδελφή, την Ελένα, και έναν μικρότερο αδελφό, τον Ντον. Το νεαρό κορίτσι τραγουδούσε ανέκαθεν και είχε καλλιτεχνικές ανησυχίες, εξ ου και επέλεξε να ολοκληρώσει τις σπουδές της σε ένα Λύκειο που ήταν εξειδικευμένο στις πολιτιστικές δραστηριότητες. Είχε αποφασίσει ήδη από την εφηβεία της ότι θα γινόταν αοιδός και προκειμένου να γίνει πιο γνωστή τραγουδούσε σε διάφορα μπαρ που διοργάνωναν open mic βραδιές.

Από το 2009 μέχρι το 2011 δραστηριοποιήθηκε έντονα επαγγελματικά, χωρίς ωστόσο να σημειώσει κάποια επιτυχία. Το 2012 θα γινόταν ωστόσο η χρονιά της. Ο μουσικός DJ Fresh έψαχνε μια νέα φωνή για να χρησιμοποιήσει στο τραγούδι του «Hot Right Now» και επέλεξε τελικά τη Ρίτα Ορα χαρίζοντάς της μια πρώτη γεύση από την κορυφή καθώς η συνεργασία τους ανέβηκε στη θέση νούμερο ένα των βρετανικών τσαρτς. Λίγους μήνες αργότερα το πρώτο σόλο σινγκλ της με τίτλο «R.I.P.» (feat. Tinie Tempah) επανέλαβε το ίδιο κατόρθωμα, ενώ την ίδια ακριβώς πορεία ακολούθησε και το «How We Do (Party)» που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς. Το παρθενικό άλμπουμ της λεγόταν «Ora» και χάρη σε αυτό πριν από οκτώ χρόνια η επίδοξη ντίβα ήταν υποψήφια για τρία βραβεία στα MTV Europe Music Awards του 2012. Στις 28 Νοεμβρίου του ίδιου έτους εμφανίστηκε μάλιστα ως ειδική προσκεκλημένη στη μεγάλη εκδήλωση με την οποία γιορτάστηκε στα Τίρανα η 100ή επέτειος από την Ανεξαρτησία της Αλβανίας.

Εναλλακτικοί έρωτες

Παρότι ενίοτε λανσάρει ενδιαφέροντα κομμάτια, το «Girls» ή το «Anywhere» είναι για παράδειγμα αξιόλογες ποπ συνθέσεις, δεν είναι η μουσική καριέρα της που απασχολεί τους θαυμαστές της τόσο όσο η λάμψη και το σεξαπίλ της αλλά κι αυτός ο αστάθμητος παράγοντας, το je ne sais quoi, που καθιστά ορισμένους ανθρώπους ακαταμάχητους. Η Ρίτα Ορα είναι γεννημένη σταρ, γι’ αυτό και στη Βρετανία έχει κάνει τηλεοπτική καριέρα από πολύ νεαρή ηλικία, αρχικά ως κριτής στο τάλεντ σόου «The X Factor» και πρόσφατα στο τηλεπαιχνίδι «Masked Singer», ενώ έχει εμφανιστεί και στον κινηματογράφο στη σειρά ταινιών «50 Αποχρώσεις του Γκρι». Η δημοτικότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έχει κάνει περιζήτητη για τις διάφορες φίρμες, από την Adidas έως την Escada, που την έχουν χρησιμοποιήσει για τις καμπάνιες τους.

Η ερωτική της ζωή έχει απασχολήσει πολύ τα Μέσα. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι υπήρξε ζευγάρι με τον dj και παραγωγό Κάλβιν Χάρις και τον σταρ του Χόλιγουντ Αντριου Γκάρφιλντ, φημολογείται πως είχε σύντομους θυελλώδεις δεσμούς με τον Drake και την Κάρα Ντελεβίν, όμως η τωρινή της επιλογή δείχνει ότι την ενδιαφέρουν πλέον οι πιο εναλλακτικοί τύποι. Ο 39χρονος Ροµέν Γαβράς μπορεί να υπερηφανεύεται για την καλλιεργημένη οικογένεια από την οποία προέρχεται και έχει ο ίδιος σκηνοθετήσει πολλά πασίγνωστα βιντεοκλίπ (μεταξύ άλλων για τους καλλιτέχνες Justice, M.I.A. και Κάνιε Γουέστ) – κατηγορήθηκε μάλιστα για την υπέρμετρη βία που χρησιμοποιεί στις εικόνες του. Η Ρίτα Ορα φανέρωσε τις δικές της κοινωνικές ανησυχίες πριν από λίγες εβδομάδες παίρνοντας ξεκάθαρη θέση κατά του ρατσισμού μετά τις αντισημιτικές δηλώσεις που έκανε ο βρετανός μουσικός του grime ονόματι Wiley.

Θα άξιζε βεβαίως να πούμε πως η ξανθιά σεξοβόμβα χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως περήφανη φεμινίστρια. Σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα επισήμανε πόσο έντονα την εμπνέουν οι δυνατές γυναίκες που υπάρχουν στη ζωή της. Ξεκαθάρισε ότι προέρχεται από μία οικογένεια δυναμικών γυναικών και τόνισε ότι έχει καταφέρει να γίνει η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού της χάρη στο παράδειγμα της μητέρας και της αδελφής της: «Η μητέρα και η αδελφή μου με έχουν στηρίξει σε ό,τι έχω κάνει και πάντα με ωθούν στο να ξεπεράσω τα όριά μου και να γίνομαι συνεχώς καλύτερη. Με εμπνέουν πάντα με την εργατικότητα και την αποφασιστικότητά τους αλλά και την έμφυτη τάση τους να απολαμβάνουν πλήρως τη ζωή». Οσον αφορά τη δική της ευθύνη ως προτύπου του εφηβικού κοινού, είπε πως θέλει να πιστεύει ότι επηρεάζει τη μουσική βιομηχανία εκ των έσω: «Θα έλεγα πως η μουσική βιομηχανία πρέπει οπωσδήποτε να γίνει πιο συμπεριληπτική. Τα συναισθήματα που εκφράζονται μέσω της μουσικής είναι πανανθρώπινα και διαχρονικά και καθένας έχει μια σημαντική ιστορία να αφηγηθεί. Υπάρχουν πολλές φωνές που δεν ακούγονται και θα έπρεπε να δουλέψουμε όλοι ώστε να τους δοθεί η πρόσβαση σε πλατφόρμες που να αφορούν το ευρύτερο κοινό. Αυτή η χρονική περίοδος δεν προσφέρεται μόνο για να γίνουν αλλαγές στον κόσμο του θεάματος και της ψυχαγωγίας, αλλά όλη η κοινωνία οφείλει να εξαλείψει τις ανισότητες και να δώσει χώρο και στις μειονότητες».

Κάτω ο σεξισμός

Η διάσημη τραγουδίστρια κατακεραύνωσε επίσης τον σεξισμό αλλά και τις ηλικιακές διακρίσεις που μαστίζουν τη σόουμπιζ, καθώς πολλοί προσπαθούν να κάνουν τις γυναίκες να αισθάνονται ότι μεγαλώνοντας μειώνεται η αξία τους: «Το πρόβλημα έγκειται στην ανασφάλεια που σου δημιουργείται από τα σχόλια που έχεις διαβάσει μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι δεν είσαι πια και τόσο νέα, ότι δεν είσαι το φρέσκο κορίτσι ή η καινούργια άφιξη που ήσουν κάποτε. Προσωπικά μπορώ να πω με περηφάνια ότι χρησιμοποιώ ακομπλεξάριστα την εμφάνισή μου γιατί νιώθω άνετα και μου αρέσει πολύ το σώμα μου, αλλά ορισμένοι άνθρωποι σου υπενθυμίζουν συνεχώς ότι ο χρόνος περνάει. Υψώνω το παράστημά μου σε όλους αυτούς που έχουν τέτοια κολλήματα και λέω σε όλες τις γυναίκες ότι ποτέ δεν είναι αργά – η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε την πρώτη μουσική επιτυχία της μετά τα 30 της». Η ερμηνεύτρια του πρόσφατου σινγκλ «How To Be Lonely» θεωρεί ότι η εμμονή με την ηλικία συνδέεται με τον συστημικό σεξισμό: «Κανείς δεν ρωτάει τους άνδρες πόσων ετών είναι όλη την ώρα!».

Δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε φυσικά να πούμε πως η Ρίτα Ορα έχει συνεργαστεί με τη Μαντόνα, θεωρεί μεγαλύτερη καλλιτεχνική επιρροή της την Γκουέν Στεφάνι και έχει υπογράψει ανοιχτή επιστολή κατά του Brexit. Πριν από μερικά χρόνια είχε επίσης μπλεχτεί σε δικαστική διαμάχη με τον ράπερ Jay Z και τη δισκογραφική εταιρεία του Roc Nation, με την οποία είχε υπογράψει συμβόλαιο όταν ήταν 18 ετών. Στα τέλη του 2015, βλέποντας ότι δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον από τους ιθύνοντες για την εξέλιξη της καριέρας της και καταλαβαίνοντας ότι βρισκόταν πολύ χαμηλά στη λίστα με τις προτεραιότητές τους, κατέθεσε μήνυση ζητώντας τη λύση της συμφωνίας της και την αποδέσμευσή της από την εταιρεία. Η Roc Nation απάντησε ζητώντας της 2,3 εκατ. δολάρια πάνω στη βάση του ισχυρισμού ότι δεν τους είχε παραδώσει αρκετά άλμπουμ. Το θέμα λύθηκε τελικά με κάποιον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Αμφιλεγόμενη πάντως είχε θεωρηθεί η απόφασή της να συνεργαστεί πριν από λίγα χρόνια για μια φωτογράφιση που δημοσιεύθηκε στο γαλλικό περιοδικό «Lui» με τον Τέρι Ρίτσαρντσον, έναν φωτογράφο που βρέθηκε στο επίκεντρο πολυάριθμων καταγγελιών για σεξουαλική εκμετάλλευση και για τοξική ατμόσφαιρα στα σετ των photoshoots του. Σε σχετική ερώτηση που της τέθηκε από την εφημερίδα «The Guardian» η Ορα απάντησε πως εκτιμούσε ιδιαιτέρως την καριέρα του, το λεύκωμα που έκανε σε συνεργασία με τη Lady Gaga και πως η ίδια τον πρότεινε στο περιοδικό ως ιδανική επιλογή για αυτό που είχε στο μυαλό της. «Μπορώ μονάχα να μιλήσω για τη δική μου εμπειρία και θα πω ότι η συγκεκριμένη μέρα είχε μια πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα και πέρασα καταπληκτικά, έχω μόνο ευχάριστες αναμνήσεις. Ομως τη δεδομένη στιγμή δεν είχα υπόψη μου τις διάφορες καταγγελίες. Αν γνώριζα για αυτές μπορεί να το ξανασκεφτόμουν, αν και δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποια θα ήταν η τελική απόφασή μου». Στα προτερήματά της λοιπόν θα μπορούσαμε σίγουρα να προσθέσουμε και τη διπλωματικότητα.