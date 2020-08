Θετικός στον κοροναϊό ο Κώστας Παπανικολάου

Θετικός στον κοροναϊό βρέθηκε ο Κώστας Παπανικολάου, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο διεθνής παίκτης είναι ασυμπτωματικός και βρίσκεται στο σπίτι του όπου και αναρρώνει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν, ο Κώστας Παπανικολάου υποβλήθηκε σε τεστ για τον κορονοϊο και βρέθηκε θετικός.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ασυμπτωματικός, αναρρώνει απομονωμένος στο σπίτι του και η κατάστασή του παρακολουθείται συστηματικά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας μας. Καλή ανάρρωση Κώστα!».

In consideration of the pre season preparation beginning, Kostas Papanikolaou was tested for COVID-19 and was found positive to the virus.

