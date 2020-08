Περαστικά από την Εφές στον Παπανικολάου

Περαστικά στον Κώστα Παπανικολάου ευχήθηκε η Ανατολού Εφές.

Μετά τη γνωστοποίηση πως ο Έλληνας φόργουορντ είναι θετικός στον κοροναϊό, η τουρκική ομάδα θέλοντας να του συμπαρασταθεί έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω twitter.

«Με λύπη ακούσαμε πως ο Κώστας Παπανικολάου είναι θετικός στον COVID-19. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον παίκτη, όπως και σε όλους όσους πάσχουν από τον ιό», έγραψε χαρακτηριστικά η ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Ο 30χρονος άσος είναι ασυμπτωματικός και σε καραντίνα στο σπίτι του μέχρι να επιστρέψει στο 100% και ξεκινήσει προετοιμασία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού.

We are deeply saddened upon hearing @olympiacosbc player Kostas Papanikolaou is tested positive for Covid-19.

We wish speedy recovery to Kostas and to the ones suffering from the Covid-19. pic.twitter.com/JkuOFpe2rs

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) August 8, 2020