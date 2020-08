Αλί Ερμπάς, ο ανώτατος ιμάμης της Τουρκίας

Το προφίλ του ισχυρού θρησκευτικού ηγέτη της Τουρκίας, Αλί Ερμπάς, στα χέρια του οποίου βρίσκεται πλέον η Αγία Σοφία, σκιαγραφεί η γαλλική Le Monde.

«Όταν ο πρόεδρος της υπηρεσίας θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας Αλί Ερμπάς κάνει την προσευχή στην Αγία Σοφία, ανεβαίνει στον άμβωνα κρατώντας ένα ξίφος στο χέρι. Όχι οποιοδήποτε ξίφος, αλλά ένα οθωμανικό γιαταγάνι στην λάμα του οποίου είναι χαραγμένος ένας στίχος από το Κοράνι» γράφει η ανταποκρίτρια της εφημερίδας στην Κωνσταντινούπολη, Marie Jégo.

Έτσι τον είδαν οι πιστοί την Παρασκευή 24 Ιουλίου, την πρώτη ημέρα που η «Μεγάλη Εκκλησία» της Κωνσταντινούπολης έγινε τζαμί, καθώς και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, κατά την διάρκεια της προσευχής Aïd el-Adha, γιορτή της θυσίας, η οποία εψάλλη για πρώτη φορά κάτω από τον επιβλητικό θόλο του ναού που χρονολογείται από τον 6ο αιώνα.

Symbolism matters: #Turkey gov’t top Imam uses Ottoman sword ⚔️to climb up the staircase of Minbar (pulpit) before delivering a sermon for Friday prayer in #HagiaSophia where entire Turkish leadership is present.

Sword represents the conquest for #Erdogan‘s neo-Ottoman dreams. pic.twitter.com/yh3qMd8cL2

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 24, 2020