Αγιά Σοφιά: Νέα ηχηρή παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Αυξάνονται οι αντιδράσεις στα σχέδια της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί.

Σε ηχηρή παρέμβαση για το μείζον αυτό ζήτημα προχώρησε σήμερα, Τετάρτη, και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

Στη δήλωσή του ο κ. Θεόφιλος εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο αλλαγής του σημερινού καθεστώτος της Αγίας Σοφίας και υπενθυμίζει την ιστορική σημασία της, ως κέντρο λατρείας των Χριστιανών που από τον 6ο αιώνα συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορία του Βυζαντίου.

«Με μεγάλη σοβαρότητα εκφράζουμε την ανησυχία μας για τις πρόσφατες εκκλήσεις των μελών της τουρκικής κυβέρνησης για αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί» αναφέρει στη δήλωσή του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, επισημαίνοντας ότι είναι αναμφίβολα ένα από τα σπουδαιότερα κλασικά μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού που αναδεικνύει την ανεκτικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

«Είναι προς τιμήν της Τουρκίας ότι για σχεδόν 100 χρόνια διοικεί την Αγία Σοφία ως μουσείο ώστε άνθρωποι από όλο τον κόσμο να μπορούν να απολαύσουν το πνευματικό, αρχιτεκτονικό και ιστορικό μεγαλείο της», αναφέρει, επισημαίνοντας την ανάγκη να διατηρηθεί ο μουσειακός της χαρακτήρας.

Οπως τονίζει χαρακτηριστικά: «Ἡμεῖς ὡς ἐμπεπιστευμένοι κληρονομίαν ἐπί δύο χιλιάδας ἔτη ἀδιακόπτως εἰς Ἱερουσαλήμ καί τήν Ἁγίαν Γῆν, εἰς τήν ὁποίαν αἱ τρεῖς Μονοθεϊστικαί θρησκεῖαι ἀνάγουν τήν ἀρχήν αὐτῶν εἰς τόν Πατριάρχην Ἀβραάμ καί ἔχουν ἴσας ἀξιώσεις, ἐπιμαρτυροῦμεν τό γεγονός ὅτι ἡ προσβασιμότης προάγει τήν εἰρήνην καί τόν ἀμοιβαῖον σεβασμόν, ἐν ᾧ ἡ ἀποκλειστικότης προάγει τήν ἔριδα καί τήν πικρίαν.

Προσευχόμεθα διά τό ὄφελος ὅλων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως καί διά τήν Τουρκίαν ὡς ἔθνος μέ τήν δυνατότητα νά ἐπηρεάσῃ ὁλόκληρον τήν περιφέρειαν ἡμῶν πρός τήν ὁδόν τῆς αὐξήσεως καί τῆς ἀμοιβαίας συνυπάρξεως διά τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς διατηρήσεως τοῦ ἐπικρατοῦντος καθεστῶτος τῆς Ἁγίας Σοφίας».

«It is with utmost seriousness that We express Our concern over recent calls from members of the Turkish government to alter the current status of the Hagia Sophia from a museum to a mosque.

This magnificent Byzantine Church structure, which captivates the world until today, has a history stretching even farther back into Christendom than the 6th century. Over the course of generations, the region and its people have passed through challenging times that have left painful memories. However, it has been to Turkey’s credit that for nearly 100 years it has administered the Hagia Sophia as a museum in order to maintain an extent of neutrality over the site. Subsequently, people from all over the world and from every background are able to enjoy its spiritual, architectural, and historical splendor.

Furthermore, museum status, i.e. indiscriminate accessibility, to Hagia Sophia has bore fruit where there otherwise could have been further contention. Hagia Sophia today remains a symbol of tolerance. Some may find spiritual refreshment within its boundaries, others may be inspired by its testament to human accomplishment, and others may view it through individual prisms of meaning. However, this array of outcomes does the best possible justice to the site, which without question was always intended to inspire awe and to glorify Almighty God.

As stewards of sacred heritage in Jerusalem and the Holy Land, for nearly 2,000 uninterrupted years, in a land over which three Abrahamic faiths lay equal claim, We strongly attest to the fact that accessibility promotes peace and mutual respect, whereas attitudes of exclusivity promote conflict and bitterness. We hope and pray, for the benefit of all people of good will, and for Turkey as a nation with the potential to influence our entire region down a path of growth and mutual co-existence, that the present status of the Hagia Sophia is respected and preserved.

THEOPHILOS III

PATRIARCH OF JERUSALEM».