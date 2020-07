ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ στη Φλόριντα με περισσότερα από 10.000 κρούσματα σε μια ήμερα

Η Φλόριντα κατέρριψε μια ακόμη φορά το ρεκόρ της των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού, καταγράφοντας άλλα 10.000 κρούσματα σήμερα, σε ένα σύνολο 169.106 κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί σε αυτή τη νοτιοανατολική πολιτεία από την έναρξη της πανδημίας.

Ενώπιον του μεγέθους της υγειονομικής κρίσης, η κομητεία Μαϊάμι – Γουέιντ, η πλέον πολυπληθής της χώρας με σχεδόν 2,7 εκατομμύρια κατοίκους, ανακοίνωσε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε δημόσιους χώρους, εκτός από τους χώρους λατρείας.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης ΝτεΣάντις, ο οποίος καθυστέρησε να επιβάλει την κατ΄οίκον καραντίνα στην πολιτεία του όταν η επιδημία εξαπλωνόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο, απέδωσε τους αριθμούς αυτούς σε μια «αυστηρή» εκστρατεία διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ.

«Δεν θα επιστρέψουμε να κλείσουν» τα καταστήματα, προειδοποίησε ωστόσο την Τετάρτη. «Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στα καταστήματα είναι αυτοί που προκαλούν» αυτές τις νέες μολύνσεις, πρόσθεσε.

Η Φλόριντα αντιμετωπίζει έκρηξη της νόσου μεταξύ των νέων οι οποίοι, λόγω της χαλάρωσης των μέτρων που έγινε από τις αρχές Ιουνίου, επέστρεψαν στις παραλίες και στη νυχτερινή ζωή.

Florida reported more than 10,000 new coronavirus cases, the biggest one-day spike in the state since the pandemic began https://t.co/QJ5XggeHt2 pic.twitter.com/LuCfxFLwzx

— Reuters (@Reuters) July 2, 2020