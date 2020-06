Ο ΟΗΕ ανησυχεί για την αύξηση προσφύγων από τη Λιβύη – «Έργο του Σάρατζ», λέει ο Χαφτάρ

Ανησυχητική χαρακτηρίζει την αύξηση των προσφύγων από τη Λιβύη, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter, «Ο αυξανόμενος αριθμός προσπαθειών διέλευσης από τη Λιβύη είναι ανησυχητικός και δείχνει την απελπισία και την απώλεια ελπίδας που βιώνουν πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες. Αφού τους παρείχε βοήθεια η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, όλοι μεταφέρθηκαν για κράτηση».

Today only, 270 persons intercepted!

The increasing number of crossing attempts from Libya is worrying & shows the desperation & loss of hope that many refugees & migrants are experiencing.

After UNHCR provided them with assistance, they were all taken to detention. pic.twitter.com/O8McStJj7X

— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) June 26, 2020