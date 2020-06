Θετικός στον κορωνοϊό ο Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι θετικός στην Covid-19 μαζί με τη γυναίκα του, ενώ πριν από λίγες μέρες είχε διοργανώσει πάρτι στο Βελιγράδι.

Έτσι, μετά τους Ντιμιτρόφ, Τσόριτς και Τροΐτσκι, ο σέρβος τενίστας είναι το νέο πρόσωπο του παγκόσμιου τένις που έχει διαγνωστεί με τον ιό.

Μάλιστα, τα τεστ των παιδιών του βγήκαν αρνητικά, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δε θα παραμείνουν σε καραντίνα, όπως και οι γονείς του.

Μάλιστα, ο Ντάνι Έβανς θεωρεί υπεύθυνο τον Τζοκόβιτς για τα άλλα κρούσματα λόγω της συμμετοχής του στο Adria Tour, ενώ και ο Άντι Μάρεϊ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά:

«Όταν διοργανώνονται events με συγκέντρωση ατόμων από διάφορες χώρες, τότε είναι πρόσφορο το έδαφος για τον κοροναϊό».

Φυσικά και έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων η αδιάφορη στάση τόσο του ίδιου του αθλητή όσο και της οικογένειάς του προς το τεστ και την επικινδυνότητα του ιού.

Το αιχμηρό tweet του Τένις Σάντγκρεν:

If Novak doesn’t get covid I’m gonna start blessing my water with positive vibes

— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) June 22, 2020