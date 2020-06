Βουλγαρία: Ο πρωθυπουργός Μπορίσοφ κοιμάται με πιστόλι και ράβδους χρυσού

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, κατηγόρησε τον πρόεδρο της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, ότι τον κατασκόπευσε με ένα drone, καθώς φωτογραφίες που διέρρευσαν φέρεται να εμφανίζουν τον βούλγαρο πρωθυπουργό να κοιμάται στην κρεβατοκάμαρά του με ένα πιστόλι πάνω στο κομοδίνο και το συρτάρι γεμάτο μετρητά.

Στη μία φωτογραφία ο πρωθυπουργός διακρίνεται να κοιμάται στο κρεβάτι του. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν ένα πιστόλι πάνω στο κομοδίνο δίπλα στο κρεβάτι και δέσμες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ και ράβδους χρυσού μέσα στο ανοιχτό συρτάρι του κομοδίνου.

Bulgarian PM Borissov suggests that his former N. 2 Tzvetan Tzvetanov is behind «kompromat» photos of his bedroom with drawers stuffed with bundles of 500-euro notes published today. pic.twitter.com/mNxx1dKfQk

— Georgi Gotev & EURACTIV.bg (@GeorgiGotev) June 17, 2020