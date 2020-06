Μέσα στην εβδομάδα το κρίσιμο ραντεβού Ομπράντοβιτς – Φενέρ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μένει και τυπικά ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι από τη Φενέρ, όμως από την πλευρά των Τούρκων υπάρχει διάθεση για να ανανεωθεί η συνεργασία των δυο πλευρών για αρκετά χρόνια ακόμα.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με το μέλλον του, όμως σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα ο Ομπράντοβιτς θα ταξιδέψει την Δευτέρα (15/6) στην Κωνσταντινούπολη και θα έχει συνάντηση με την διοίκηση της Φενέρ.

Το ραντεβού αυτό θα γίνει μέσα στα επόμενα 24ωρα και θα ξεκαθαρίσει πολλά σχετικά με αρκετούς παίκτες που είναι κοντά στην έξοδο από τον τούρκικο σύλλογο.

Πρώτος και καλύτερος φυσικά ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος θα έχει άμεση σχέση με την απόφαση για του Ομπράντοβιτς για τη νέα σεζόν. Πέρα από την υπόθεση του Σλούκα που θα προκληθεί ντόμινο, με τον Ολυμπιακό να έχει άμεση σχέση, το ίδιο ισχύει και για άλλους παίκτες της Φενέρ, όπως ο Τζίτζι Ντατόμε και ο Νάντο Ντε Κολό.

