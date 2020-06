Ιταλία: Άνοιξε ξανά τις πύλες του για τους επισκέπτες το Κολοσσαίο

Ύστερα από σχεδόν τρεις μήνες με κλειστές τις πύλες του λογω της επιδημίας του κορονοϊού,το Κολοσσαίο στη Ρώμη, η πιο δημοφιλής τουριστική τοποθεσία στην Ιταλία, άνοιξε πάλι από σήμερα τις εγκαταστάσεις του για να δεχθεί τους επισκέπτες, οι οποίοι το πρωΐ ήσαν μόνο μερικές δεκάδες σε αντίθεση με τη συνήθη πολυκοσμία και τις ουρές.

Συνολικά περίπου 300 άνθρωποι είχαν κάνει κράτηση μέσω Διαδικτύου για την πρώτη αυτή επίσκεψη στο Κολοσσαίο, ένας αριθμός που πόρρω απέχει από τους 20.000 τουρίστες που συνήθως συνωστίζονταν στο ηλικίας σχεδόν 2.000 ετών «αμφιθέατρο των Φλαβίων», το οποίο αποτελεί μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.

«Είναι ένα σύμβολο της Ρώμης και της Ιταλίας», υπογράμμισε η επικεφαλής των αρχιτεκτόνων του μνημείου, Αλφονσίνα Ρούσο, η οποία χαρακτήρισε «σουρεαλιστική» την εικόνα που παρουσίαζε το Κολοσσαίου αυτούς τους τρεις μήνες δίχως έναν τουρίστα να έρχεται να θαυμάσει τις εντυπωσιακές αρένες του.

After 3 months of closure, Rome’s colosseum reopened its gates to visitors on Monday with no crowds of tourists in sight. pic.twitter.com/56E4yVO1Ig

«Όμως το αίσθημα αυτό κενού ανέδειξε συνάμα και τη μεγάλη ομορφιά αυτού του σημείου και το πόσο εύθραυστο είναι «, δήλωσε η Ρούσο, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Υπό κανονικές συνθήκες, σχεδόν 20.000 τουρίστες, το 70% από τους οποίους προέρχονταν από το εξωτερικό, επισκέπτονται καθημερινά το μέρος στην άκρη του Αυτοκρατορικού Φόρουμ, στους πρόποδες του Παλατίνου Λόφου.

«Εκμεταλλευόμαστε την απουσία ξένων τουριστών για να έλθουμε να περπατήσουμε», δηλώνει χαρούμενος ο Πιερλουΐτζι, κάτοικος της Αιώνιας Πόλης, που ήλθε με τη σύζυγό του «για μια πρώτη επίσκεψη» στο Κολοσσαιο.

The world-famous #Colosseum in Rome, among many cultural sites in #Italy, has reopened after being closed for some three months due to #COVID19; safety measures including temperature checks and mandatory face masks have been put in place. pic.twitter.com/Hgh7LEy5SR

— CGTN (@CGTNOfficial) June 1, 2020