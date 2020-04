Τηλεφωνική πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ στο 11770

A BlackBerry Curve 9300 smartphone, manufactured by Research In Motion Ltd. (RIM), is seen in this arranged photograph in London, U.K. on Friday, Aug. 12, 2011. BlackBerry's popularity among young consumers has been helped by cheaper prices for more basic models, such as the Curve, and availability on pay-as-you-go service providers including Vodafone Group Plc. Photographer: Simon Dawson/Bloomberg

Η ΔΕΗ προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της – αυτήν την δύσκολη περίοδο, που επιβάλλεται η μεγαλύτερη δυνατή παραμονή μας στο σπίτι -, αναβάθμισε τις υπηρεσίες της Από σήμερα προχωρά σε ένα βήμα για να διευκολύνει τις συναλλαγές, ιδίως για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που δεν είναι εξοικειωμένες με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Πλέον, όλοι οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και τηλεφωνικά στο 11770. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη: Με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής, που αναγράφεται στον λογαριασμό τους και τον αριθμό της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτας εξυπηρετούνται από το εξειδικευμένο προσωπικό της ΔΕΗ με απόλυτη ασφάλεια. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται ελάχιστα λεπτά, ενώ δεν θα τους ζητηθεί κανένας επιπλέον κωδικός (pin κλπ). Η τηλεφωνική πληρωμή μέσω του 11770 είναι διαθέσιμη καθημερινά από τις 9:00 έως τις 17:00, ενώ κατ’ εξαίρεση και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών θα λειτουργήσει τόσο αύριο, Μ. Παρασκευή 17 Απριλίου, όσο και τη Δευτέρα του Πάσχα, 20 Απριλίου. Γενικευμένη στάση πληρωμών στα δανεια – Κρίσιμη η στάση της κυβέρνησης Share