Συγκινεί ο Φ. Τερίμ για τη μάχη του με τον κοροναϊό: «Θα εκτιμώ πιο πολύ, θα συγχωρώ πιο πολύ»
Ο Φατίχ Τερίμ έχει προσβληθεί από τον κοροναϊό, βγήκε από το νοσοκομείο και έστειλε μήνυμα σε όλους μέσω Instagram.
Δύο σημαντικά ονόματα του τουρκικού ποδοσφαίρου. Δύο σύμβολα για τους φιλάθλους. Ο θρύλος της προπονητικής στην γειτονική χώρα, Φατίχ Τερίμ και ο Ρουστού, ένας από τους πιο εμβληματικούς τερματοφύλακες, ταλαιπωρούνται από τον κορωνοϊό, με την κατάσταση του δεύτερου μάλιστα να κρίνεται σοβαρή.
Αντίθετα, ο Τερίμ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, θα συνεχίσει τη θεραπεία του στο σπίτι και στο μήνυμά του ανέφερε πως πλέον θα εκτιμά πιο πολύ ορισμένα πράγματα και θα περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του.
«Αυτή είναι μια απόδειξη για όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Κάποιοι διαγνωσθήκαμε με τον ιό, άλλοι πρέπει α δείξουν υπομονή, άλλοι πίστη. Έμαθα από αυτή τη δοκιμασία.
Θα εκτιμώ πιο πολύ και μετά την καραντίνα θα περνώ περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπο. Θα προσπαθώ να είμαι ήρεμος. Θα συγχωρώ και θα προσπαθώ να στεναχωριέμαι λιγότερο» έγραψε ο Τερίμ σε ανάρτησή του στο instagram.
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Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu… Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin… Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım. Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum. Bu süreçte başta Prof.Dr.Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma; oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime; sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim. Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın. Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum…