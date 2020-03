Λιβυή: Πλήγμα σε τουρκικούς στρατιωτικούς στόχους από τις δυνάμεις Χαφτάρ

Πλήγμα στο αεροδρόμιο Μίτιγκα στην Τρίπολη, πρωτεύουσα της Λιβύης, επέφερε ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, προκαλώντας τον θάνατο Τούρκων στρατιωτών.

Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του LNA, τις τελευταίες ημέρες ο στρατός του Χαφτάρ έπληξε τουρκικούς στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των ραντάρ και των αεροπορικών άμυνων, που βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Mitiga.

Σημείωσε, δε, ότι το LNA είχε καταστρέψει τα πάντα στην περιοχή Misrata που θεωρείται ότι έχει «τουρκική παρουσία», συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών αποθηκών.

Multiple #LNA airstrikes on #GNA terrorist militia gatherings in AbuGrian south of #misrata now #Libya pic.twitter.com/4AHnr7pscl

— M.LNA (@LNA2019M) March 15, 2020