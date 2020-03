Στεφανίδη: «Ολυμπιακοί αγώνες δίχως αθλητές και κόσμο»

Η έξαρση του κορωνοϊού έχει προκαλέσει ανησυχία στον κόσμο, όχι όμως από ότι φαίνεται και στον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, καθώς ο Σίζνο Άμπε τόνισε από την μεριά του ότι δεν υπάρχει ως ενδεχόμενο να αναβληθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο.

Υποστήριξε μάλιστα ότι δεν θα υπάρχει διαφοροποίηση της ημερομηνίας που έχουν οριστεί, δηλώσεις που ενόχλησαν την Κατερίνα Στεφανίδη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ αντέδρασε στα λεγόμενα του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, γράφοντας στο twitter το μήνυμά της, που έδειχνε ξεκάθαρα την αντίθετη άποψή τη

«Οι Ολυμπιακοί αγώνες θα γίνουν όπως έχει σχεδιαστεί. Μόνο που θα γίνουν χωρίς κοινό ή αθλητές ή προπονητές» ήταν το μήνυμά της σχετικά με τις δηλώσεις του Ιάπωνα Πρωθυπουργού.

The Olympic Games will go ahead as planned. Just with no crowd, or athletes, or coaches 😒 https://t.co/rOd1srTjKR

— Katerina Stefanidi (@KatStefanidi) March 14, 2020