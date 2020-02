Κορωνοϊός: ‘Εκτακτο Eurogroup συγκαλεί ο Σεντένο

Έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup ανακοίνωσε ο πρόεδρός του, Μάριο Σεντένο, προκειμένου να συντονισθούν οι εθνικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού.

Η διευρυμένη συνεδρίαση των «27» θα γίνει, σύμφωνα με τον Σεντένο, μέσω τηλεδιάσκεψης στις 4 Μαρτίου.

Χθες, ο Σεντέντο είχε καλέσει τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να προετοιμαστούν για να ενεργήσουν με συντονισμένο τρόπο εάν η επιδημία του κοροναϊού αποδειχθεί κάτι περισσότερο από ένα προσωρινό σοκ για την «ανθεκτική» οικονομία του μπλοκ.

Ο Σεντένο, που είναι υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας, δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι να υπάρξει πρόνοια για όσους επηρεάζονται και να καταβληθούν προσπάθειες να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού, αλλά και ότι οι υπουργοί είναι σε συνεχή επικοινωνία για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο στην οικονομία.

To take stock of recent econ/fin developments and coordinate national responses to the spread of the #COVID19, I have decided to organize a conference call of the Eurogroup + (including non-€ member states) on 4 March. pic.twitter.com/fhhgW5db64

