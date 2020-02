Μεγάλη φωτιά στο Παρίσι – Εκκενώνεται σιδηροδρομικός σταθμός

Φωτιά ξέσπασε κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντε Λυών, στο Παρίσι, το απόγευμα της Παρασκευής.

Η γαλλική αστυνομία ανέφερε ότι εκκενώνεται ο σιδηροδρομικός σταθμός, ενώ η εφημερίδα Figaro τόνισε ότι καίγονται και οχήματα.

Στην περιοχή επικρατούν σκηνές πανικού, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν το σημείο.

Παράλληλα, οι πρώτες εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας δείχνουν τη φωτιά να έχει πάρει μεγάλη έκταση και τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη προκειμένου να την περιορίσουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να έχει ξεκινήσει από ομάδα ατόμων στο περιθώριο συναυλίας που έλαβε χώρα σε κοντινό σημείο. Τα πλάνα από τη σκηνή δείχνουν ομάδες ανθρώπων να προσπαθούν να αποτρέψουν τους πυροσβέστες από την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η αστυνομία χαρακτήρισε την αναταραχή ως «απαράδεκτη», ανακοινώνοντας την εκκένωση του σιδηροδρομικού σταθμού και προτρέποντας το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

#Paris: A large fire has broken out close to the Gare de Lyon railway station in the French capital of Paris. The station has been evacuated.

