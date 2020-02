Ιταλία: Στους 5 οι νεκροί από τον Κορωνοϊό – Χαμός στα σούπερ μάρκετ

A woman wearing a face mask checks her phone outside the Teatro alla Scala, closed by authorities due to a coronavirus outbreak, in Milan, Italy February 24, 2020. REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τα κρούσματα κοροναϊού στην Ιταλία, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας έχασε τη ζωή του ένας ακόμα άνθρωπος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών στους πέντε. Τα στοιχεία του θύματος δεν έχουν γίνει γνωστά προς το παρόν. Τα προηγούμενα τέσσερα θύματα ήταν ηλικιωμένοι, ενώ ορισμένοι εξ αυτών έπασχαν και από σοβαρά προβλήματα υγείας. «Τορπιλίζεται» η ειρήνευση στη Λιβύη – Χαφτάρ και Σάρατζ αναστέλλουν τις συνομιλίες Ξεπέρασαν τα 200 τα κρούσματα Τα κρούσματα του κοροναϊού στην Ιταλία είναι πλέον 203, από τα οποία περισσότερα από 180 εντοπίζονται μόνο στη Λομβαρδία. Αργότερα αναμένεται νέα ενημέρωση από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, που είναι σε διαρκή συνεργασία με την κυβέρνηση της Ρώμης. Χαμός στα σούπερ μάρκετ Ήδη Ξένα πρακτορεία ήδη καταγράφουν σκηνές χάους σε ιταλικά σούπερ μάρκετ, με τους κατοίκους να έχουν ξεχυθεί για να προμηθευτούν τα απαραίτητα. Εξετάζεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας των μουσείων του Βατικανού Η ιταλική κυβέρνηση, τις επόμενες ώρες ετοιμάζεται να εκτιμήσει εκ νέου, αναλυτικά την όλη κατάσταση και σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, να λάβει τυχόν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδοσης του ιού. Σύμφωνα με πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης, εξετάζεται και η προσωρινή διακοπή λειτουργίας των μουσείων του Βατικανού, από τα μεγαλύτερα μουσειακά συγκροτήματα στην Ευρώπη. Η δήμαρχος της Ρώμης, Βιρτζίνια Ράτζι, δε, ετοιμάζεται να υπογράψει απόφαση με την οποία αναστέλλονται οι διαγωνισμοί που είχαν προγραμματιστεί στην ιταλική πρωτεύουσα για πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων, με τη συμμετοχή χιλιάδων υποψηφίων. Στο Μιλάνο, τέλος, θα μείνουν προσωρινά κλειστές ντίσκο και μαγαζιά στα οποία οι νέοι συνηθίζουν να συναντώνται για να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά. «Κούρεμα» τελευταίας ευκαιρίας για τα κόκκινα δάνεια