Έξι τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε λεωφορείο στην Καλιφόρνια

Έξι άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε λεωφορείο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λος Άντζελες – Σαν Φρανσίσκο.

Οι έξι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, χωρίς να έχουν γίνει γνωστέςλεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Στο λεωφορείο την ώρα των πυροβολισμών επέβαιναν συνολικά 40 άτομα.

Ο δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί αναφέρει το CNN, σημειώνοντας πως οι Αρχές δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο για τα κίνητρά του.

BREAKING: 6 injured in shooting on a Greyhound bus traveling from Los Angeles to the Bay Area early Monday morning, officials say. https://t.co/GlN49XB006

