Tourists from an Air China flight from Beijing wear protective masks as they arrive at Charles de Gaulle airport in Paris, France, January 26, 2020. REUTERS/Benoit Tessier

Ενισχύεται η ικανότητα μετάδοσης του κοροναϊού και ο αριθμός των κρουσμάτων μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας, ενώ πάνω από 2.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν προσβληθεί από τη νόσο και 56 στην Κίνα έχασαν τη ζωή τους. Ο υπουργός της Εθνικής Επιτροπής Υγείας Μα Σιαογουέι, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε ότι τα στοιχεία που γνωρίζουν οι αρχές για τον ιό είναι περιορισμένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η περίοδος επώασης του κοροναϊού μπορεί να κυμαίνεται από μία έως 14 ημέρες και ότι ο ιός είναι μολυσματικός κατά την επώαση, το οποίο δεν ίσχυε με το Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (SARS), έναν άλλο κοροναϊό που επίσης ξεκίνησε από την Κίνα και στοίχισε τη ζωή σε 800 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο το 2002 και το 2003. Ξεφεύγει η κατάσταση με τον κοροναϊό: Ποιες είναι οι πιθανότητες να φτάσει στην Ελλάδα Οι προσπάθειες να ανακοπεί η εξάπλωσή του, που περιλαμβάνουν μέχρι στιγμής περιορισμούς στις μετακινήσεις και τα ταξίδια και ακυρώσεις μεγάλων γεγονότων, θα ενταθούν, δήλωσε ο Μα στο πλήθος των δημοσιογράφων που είχαν συγκεντρωθεί για να ενημερωθούν την δεύτερη ημέρα των αργιών για το κινεζικό νέο έτος. Ο ιός που θεωρείται ότι ξεκίνησε στα τέλη της περασμένης χρονιάς από αγορά θαλασσινών στην κεντρική κινεζική πόλη Ουχάν όπου πωλούνταν παρανόμως άγρια ζώα, έχει εξαπλωθεί σε κινεζικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Πεκίνο και η Σανγκάη, καθώς και στις ΗΠΑ, την Ταϊλάνδη, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, τη Γαλλία και τον Καναδά. Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύεται σε όλη τη χώρα η εμπορία αγρίων ζώων σε αγορές, εστιατόρια και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα άγρια ζώα –και συχνά θηράματα λαθροκυνηγών– που πωλούνται στοιβαγμένα στις κινεζικές αγορές θεωρούνται δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την επώαση ιών και την εύκολη μετάδοσή τους στους ανθρώπους. Φίδια, παγώνια, κροκόδειλοι και άλλα είδη διατίθενται προς πώληση στην Taobao, την ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου που διαχειρίζεται η Alibaba. Σήμερα, η Κίνα επιβεβαίωσε 1.975 περιπτώσεις ασθενών που έχουν μολυνθεί από τον νέο κοροναϊό έως τις 25 Ιανουαρίου, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 56, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV. Η επιδημία έχει οδηγήσει σε εκτεταμένους περιορισμούς στις μετακινήσεις εντός της Κίνας, με την Ουχάν, μια πόλη 11 εκατομμυρίων κατοίκων, να τελεί ουσιαστικά σε καραντίνα, καθώς επιτρέπεται να κυκλοφορούν οχήματα μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οι υγειονομικές αρχές στο Πεκίνο καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις χειραψίες, σε μήνυμα που εστάλη σε χρήστες κινητών τηλεφώνων σήμερα το πρωί. Παράλληλα, το Πεκίνο θα καθυστερήσει την επανέναρξη λειτουργίας παιδικών σταθμών, σχολείων και πανεπιστημίων, όπως ανέφερε σήμερα το κρατικό Εθνικό Ραδιόφωνο της Κίνας (CNR) στην επίσημη ιστοσελίδα του. Στόχος είναι να αποτραπεί η εξάπλωση του κοροναϊού της Ουχάν, σύμφωνα με το CNR. Τα σχολεία είναι ήδη κλειστά λόγω των αργιών της κινεζικής πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές του Πεκίνου ανακοίνωσαν ότι δεν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της πόλης, όπως ανέφερε το CNR. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει στις ΗΠΑ το προσωπικό του από το προξενείο της Ουχάν και θα προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων σε ιδιώτες Αμερικανούς υπηκόους σε πτήση της 28ης Ιανουαρίου προς το Σαν Φρανσίσκο. Την ίδια ώρα, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του συνεργάζεται με τις κινεζικές αρχές για να προγραμματιστεί μια πτήση τσάρτερ για όσους Ιάπωνες υπηκόους επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από την Ουχάν.