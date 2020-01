Αλέξης Παππάς: «Η δουλειά δεν με τρομάζει»

Οταν ήταν παιδί, ο Αλέξης Παππάς δεν ονειρευόταν να γίνει ούτε αστροναύτης, ούτε ποδοσφαιριστής, ούτε αστυνομικός. «Αντίθετα θυμάμαι όταν με είχε ρώτησε η δασκάλα τι θα γίνω όταν μεγαλώσω της είχα απαντήσει ελαιοχρωματιστής» λέει γελώντας όταν συναντιόμαστε ένα βροχερό απόγευμα στην Κηφισιά. «Παρατηρούσα που έβαφαν τα σπίτια και με το παιδικό, ρομαντικό μυαλό μου, ονειρευόμουν να βάζω και εγώ χρώματα παντού, να κάνω αυτόν τον πλανήτη πολύχρωμο».

Τελικά, ο ευειδής Αλέξης Παππάς δεν πραγματοποίησε το παιδικό του όνειρο. Αντίθετα, στα 19 του χρόνια βρέθηκε να διανύει χιλιόμετρα στις διεθνείς πασαρέλες για οίκους όπως οι Louis Vuitton και Armani, να ποζάρει σε διαφημιστικές καμπάνιες μαζί με τον άγγελο της Victoria’s Secret Ανα Μπεατρίς Μπάρος και να δέχεται συγχαρητήρια από τον ιδρυτή της Guess, Tζορτζ Μαρσιάνο, ο οποίος ταξίδεψε από το Λος Αντζελες στη Φλωρεντία απλά για να του σφίξει το χέρι και να του πει «Μr. Pappas, I come here just for you», ευχαριστώντας τον με αυτόν τον τρόπο για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην εταιρεία του. Και ο ίδιος ζώντας σε Παρίσι, Μιλάνο και Νέα Υόρκη μπορούσε να κάνει παρέα με την Μπαρ Ραφαέλι και τον Μάικ Τάισον – «αν τον γνωρίσεις είναι πολύ καλούλης» θα πει σε μια αποστροφή του λόγου του -,

να πίνει ποτό στην ίδια παρέα με τον Μίκι Ρουρκ, να διασκεδάζει στα privé πάρτι της Ριάνα και να ανταλλάσσει «καλημέρες» με τον βρετανό θεό της πασαρέλας Ντέιβιντ Γκάντι, καθώς εργάζονταν στο ίδιο πρακτορείο.

«Οκτώ λέξεις» για τον Αλέξη

Τον τελευταίο χρόνο, βέβαια, αποφάσισε να βάλει μια άνω τελεία στην καριέρα του στο μόντελινγκ για μια νέα αγάπη, την υποκριτική. Ο πολυσχιδής Ανδρέας Γεωργίου τού πρότεινε να παίξει στην τηλεοπτική σειρά «8 λέξεις». «Ετυχε να γνωρίζω τον Ανδρέα Γεωργίου από παλιά» αναφέρει. «Με είχε δει για πρώτη φορά πριν από μερικά χρόνια όταν συμμετείχα σε ένα βιντεοκλίπ της Αννας Βίσση και είχε διακρίνει κάποια υποκριτικά στοιχεία πάνω μου. Μάλιστα, τότε μου είχε κάνει πρόταση και είχα συμμετάσχει στη σειρά «Δίδυμα φεγγάρια» για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Κρατήσαμε από τότε την πόρτα ανοιχτή και τον περασμένο Μάιο με κάλεσε να συμμετάσχω στη νέα σειρά που ετοίμαζε, προτείνοντάς μου τον ρόλο του Αλέκου Καραχάλιου, συμβούλου ενός πολιτικού αρχηγού. Οπως μου είχε πει ο Ανδρέας, ο ρόλος αυτός έμοιαζε με χαρακτήρα βγαλμένο από το «House of Cards». Mε μεγάλη χαρά αποδέχτηκα χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόταση. Από την πρώτη στιγμή δέσαμε σαν οικογένεια. Ο Ανδρέας έχει έναν μοναδικό τρόπο να τοποθετεί κάθε συνεργάτη του στον ρόλο που του ταιριάζει».

Οπως αναφέρει, η υποκριτική υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του. «Ξεκίνησα το μόντελινγκ κάνοντας πασαρέλα. Οταν ήρθε η στιγμή να κάνω τις πρώτες μου διαφημίσεις ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα ότι έδινα πραγματικά ένα κομμάτι του εαυτού μου, επειδή ακριβώς η διαφήμιση εμπεριέχει σε μεγαλύτερο βαθμό το υποκριτικό στοιχείο. Μάλιστα, οι σκηνοθέτες και οι φωτογράφοι με τους οποίους συνεργαζόμουν με έστρεφαν προς αυτή την κατεύθυνση. Οταν εγκαταστάθηκα μόνιμα στη Νέα Υόρκη αποφάσισα να παρακολουθήσω έναν κύκλο σεμιναρίων υποκριτικής στη σχολή Sheila Gray, γιατί ήθελα ακριβώς να εξελιχθώ. Δεν μπορώ βέβαια σε καμία περίπτωση να ισχυριστώ ότι αυτά τα σεμινάρια μπορεί να αντικαταστήσουν τα τρία χρόνια που μπορεί να σπουδάζει κάποιος υποκριτική σε μια δραματική σχολή».

Του αρέσει να διατηρεί χαμηλό προφίλ. «Ναι, κάλλιστα καταλαβαίνω κάποιον που μπορεί να πει ότι είμαι ένα μοντέλο που κάνει τον ηθοποιό. Και μπορώ να καταλάβω και την πικρία ενός παιδιού που ενώ έχει σπουδάσει υποκριτική βρίσκεται έξω από τον χώρο. Αλλά, ξέρετε, καμιά φορά σε αυτά τα πράγματα παίζει μεγάλο ρόλο και η τύχη, η συγκυρία. Γι’ αυτό κανείς πρέπει πάντα να προσπαθεί και να μην το βάζει κάτω. Και εγώ προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος. Δεν κρύβω βέβαια ότι μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ημέρας μου είναι όταν βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση. Γιατί μπορεί να μου λένε όλοι ότι τα πηγαίνω πολύ καλά, αλλά επειδή έχω μάθει να είμαι ο πιο αυστηρός κριτής του εαυτού μου, αισθάνομαι ότι χρειάζομαι δουλειά ακόμη».

Ο ίδιος λειτουργεί σαν σφουγγάρι προσπαθώντας να παίρνει μαθήματα από όλους τους ηθοποιούς της σειράς. Σπάνια τύχη θεωρεί μάλιστα τη συνάντησή του στο πλατό με τη σταρ της «Τόλμης και γοητείας» Κάθριν Κέλι Λανγκ. «Εξαιρετική εμπειρία. Θυμάμαι την πρώτη ημέρα, ενώ είχαμε γυρίσει 20 σκηνές, με φώναξε στο δωμάτιό της μαζί με δύο-τρεις ανθρώπους της παραγωγής για να κάνουμε πρόβα τις σκηνές της επόμενης ημέρας. Δουλεύαμε μέχρι τα ξημερώματα. Μου έκανε εντύπωση ο επαγγελματισμός της. Δεν μου έδωσε κάποια συμβουλή, αλλά πάντα όταν έχω κάποιον άνθρωπο επιτυχημένο δίπλα μου, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, κοιτάζω να δω τον τρόπο που αφουγκράζεται τα πράγματα και αν μπορώ να «κλέψω» τα καλά του στοιχεία».

Ενας ηλεκτρολόγος στις διεθνείς πασαρέλες

Ως έφηβος δεν ήταν ο ωραίος του σχολείου. Οταν ήταν 16 ετών όμως μέσα σε ένα καλοκαίρι έχασε 20 κιλά για να χωρέσει στα στενά τζιν του αδελφού του. Το μόντελινγκ μπήκε τυχαία στη ζωή του, όταν του πρότεινε μια φίλη του να πάει σε ένα πρακτορείο. «Ημουν πολύ αρνητικός. Μάλιστα, όταν πήγα στο γραφείο και ο μάνατζερ άρχισε να μου μιλάει στα ιταλικά, γιατί θεωρούσε ότι ήμουν Ιταλός, αποστασιοποιήθηκα ακόμη πιο πολύ. Εγώ ήμουν ένα παιδί από οικογένεια της εργατικής τάξης. Είχα τελειώσει νυχτερινό Τεχνικό Λύκειο, δούλευα το πρωί στην οικοδομή και είχα μάθει από το σπίτι μου ότι πραγματική εργασία είναι μόνο η χειρωνακτική εργασία. Δεν μπορούσα να πω στους γονείς μου «φεύγω από τη δουλειά να πάω να κάνω κάστινγκ». Τους είπα λοιπόν στο πρακτορείο: «Αν θέλετε να μου κλείσετε κάποια δουλειά και να βγάλω κάποια χρήματα έχει καλώς, αν όχι, δεν μπορώ να χάνω τον χρόνο μου»».

Η στιγμή που άλλαξε την καριέρα του ήρθε όταν βρέθηκε μπροστά από τον φακό του Βαγγέλη Κύρη για μια φωτογράφιση για το περιοδικό «Νitro». Οι προτάσεις άρχισαν να πέφτουν βροχή και για καλή του τύχη οι άνθρωποι του Macy’s, που βρίσκονταν στην Αθήνα για διακοπές, τον είδαν και του έκαναν μια πρόταση να φύγει για την Αμερική. «Ξεκίνησαν οι φωτογραφίσεις, οι δουλειές για οίκους όπως Armani, Louis Vuitton, Gianfranco Ferré, Salvatore Ferragamo. Το πρόβλημα όμως πάλι ήταν ότι μπορεί να έκανες αυτά τα σόου, όμως αυτό δεν σήμαινε αυτομάτως ότι θα έπαιρνες και τα χρήματά σου στην ώρα σου. Για μία ακόμη φορά σηκώθηκα και έφυγα, τα παράτησα και έψαχναν να βρουν πού είναι ο Αλέξης. Ο Αλέξης είχε γυρίσει σπίτι, δούλευε ξανά ηλεκτρολόγος και περνούσε μια χαρά. Τα τηλέφωνα χτυπούσαν και τους είπα ότι θα επιστρέψω μόνο αν μπορούσα να δουλέψω με τους δικούς μου όρους. Ετσι και έγινε».

Η πορεία του ήταν εντυπωσιακή. Mεταξύ άλλων, περιλαμβάνει διαφημιστικές καμπάνιες για την Guess, ενώ ο Αλέξης ήταν πρόσωπο του αρώματος Ηot Water της Davidoff. Την ίδια στιγμή, ανέλαβε την καμπάνια των γυαλιών της Montblanc παίρνοντας μάλιστα τη σκυτάλη από τον Χιου Τζάκμαν, διαφήμισε το άρωμα Only the Brave της Diesel, αλλά και το άρωμα που έφερε την υπογραφή του Αντόνιο Mπαντέρας, ενώ με την Ανα Μπεατρίς Μπάρος υπήρξαν τα πρόσωπα της Fornarina.

«Με μια τόσο εντυπωσιακή καριέρα γιατί αποφάσισες να εγκαταλείψεις τη Νέα Υόρκη;» τον ρωτώ. «Καλή ερώτηση. Θα παραλλάξω τη φράση της προεκλογικής καμπάνιας του Μπιλ Κλίντον «It’s the economy, stupid» και θα απαντήσω «It’s the environment». Στη Νέα Υόρκη δεν είναι εύκολο να ζει ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα. Από τις ακραίες συνθήκες τον χειμώνα – η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους -15°C – μέχρι τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα και κυρίως τους ανθρώπους, που σπάνια δείχνουν αυτό που πραγματικά είναι, σπάνια λένε την αλήθεια. Είπα στον εαυτό μου λοιπόν «γύρισε στην Ελλάδα να πάρεις ανάσες, να γεμίσεις τις μπαταρίες σου». Μόνο που μιλάω τη γλώσσα μου είναι αυτοθεραπεία για εμένα. Τώρα, τι θα φέρει το μέλλον, θα δείξει. Η δουλειά πάντως δεν με τρομάζει».

«Ο κόσμος του μόντελινγκ είναι σκοτεινός όσο λέγεται; Εχεις δεχθεί ανήθικες προτάσεις;» τον ρωτώ. «Οχι, δεν θα τις χαρακτήριζα με αυτόν τον τρόπο. Ναι, με έχουν πλησιάσει και άνδρες και γυναίκες ζητώντας sex ή συντροφιά. Νομίζω όμως πως μπορείς πάντα να αρνηθείς ευγενικά, όπως και έκανα. Δεν θέλω να κρίνω τους ανθρώπους. Προτιμώ να σκέφτομαι ότι είχαν μια κακή μέρα. Για εμένα σεξουαλική παρενόχληση σημαίνει να εκμεταλλεύεται κάποιος τη θέση του, να σε εκβιάζει και να σε φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά».

Αυτό το διάστημα πηγαινοέρχεται μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου εξαιτίας των γυρισμάτων της σειράς. «Αισθάνομαι την Κύπρο σαν το δεύτερο σπίτι μου» αναφέρει. Στον ελεύθερο χρόνο του τού αρέσει να παίζει σκάκι, ενώ λατρεύει και τις μικρές αποδράσεις. Δεν κρύβει ότι έχει ερωτευτεί πολύ στη ζωή του. «Μια φορά για μια κοπέλα ταξίδεψα από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη, απλά για να τη δω για λίγες ώρες. Ε, αυτά έχει ο έρωτας. Τι να κάνουμε;».