ΟΗΕ σε Τουρκία: «Μακριά από τη Λιβύη» – «Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε» απαντά ο Ερντογάν

Προκλητικός στα όρια της χυδαιότητας εμφανίστηκε για μια ακόμα φορά ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρά τα επανειλημμένα ηχηρά «χαστούκια» του ΟΗΕ, ο οποίος ζητάει από την Άγκυρα, χωρίς να την κατονομάζει βέβαια, να σταματήσει να παρεμβαίνει στη Λιβύη.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, τόσο χθες Δευτέρα, όσο και το Σάββατο απηύθυνε έκκληση στην Άγκυρα να μην παρέμβει στη Λιβύη. Η εν λόγω κίνηση του ΟΗΕ έρχεται μετά το πράσινο φως της τουρκικής Βουλής για την αποστολή στρατού στη Λιβύη.

Ωστόσο… δεν φαίνεται να ιδρώνει καθόλου το αφτί του τούρκου προέδρου, ο οποίος για μια πολλοστή φορά έσπευσε να μας υπενθυμίσει πως θα κάνει ο,τι θέλει εκείνος, αγνοώντας τους πάντες.

Αυτή τη φορά λοιπόν, προέτρεψε ανοιχτά την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ να διεξάγει επιχειρήσεις στο εξωτερικό, χωρίς να λογαριάζει σύνορα.

Συγκεκριμένα, σε ομιλία του τη Δευτέρα στην Άγκυρα σε εκδήλωση για τις νέες εγκαταστάσεις της ΜΙΤ, ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών «κάνει το καθήκον της στη Λιβύη».

«Πιστεύω ότι θα συνεχίσετε να προστατεύετε τα συμφέροντα της χωράς μας, χωρίς να σας εμποδίζουν σύνορα αποστάσεις και εμπόδια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι μυστικές υπηρεσίες μας κάνουν αυτό που πρέπει στη Λιβύη… Οι περιφερειακές συμμαχίες που έχουν δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο κατά της χώρας μας και ο ανταγωνισμός δυνάμεων που συνεχίζεται για εμάς έχουν ζωτική σημασία. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια όταν υπάρχει ο ανταγωνισμός τοπικών και διεθνών δυνάμεων στην περιοχή μας και αλλάζει και μπερδεύεται η εικόνα της περιοχής μας» υποστήριξε ο Ερντογάν.

Το βράδυ της Δευτέρας ο ΟΗΕ είχε στείλει σαφές μήνυμα κατά της Τουρκίας για την εμπλοκή της στον εμφύλιο της Λιβύης, λίγες ώρες αφότου ο στρατάρχης Χαφτάρ ανακοίνωσε πως ο στρατός του εισήλθε τη Δευτέρα στην πόλη Σύρτη.

Συγκεκριμένα, δια στόματος του ειδικού επιτετραμμένου για την αφρικανική χώρα, Γασάν Σαλάμε, ο ΟΗΕ εξέφρασε την «οργή» του και απαίτησε τον άμεσο τερματισμό των ξένων επεμβάσεων στην εμφύλια σύρραξη.

«Είμαι αληθινά εξοργισμένος διότι βλέπω πως οι πάντες θέλουν να μιλήσουν για τη Λιβύη, αλλά όχι για τους Λίβυους» φέρεται να δήλωσε, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Φτάνει πια, οι Λίβυοι υπέφεραν αρκετά» έσπευσε να προσθέσει ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

«Η χώρα έχει υποφέρει πάρα πολύ από την ξένη ανάμιξη με διάφορες μορφές. Αυτό που ζητάω από όλες αυτές τις χώρες είναι πολύ καθαρό: Μακριά από τη Λιβύη» είπε στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία.

«Υπάρχουν αρκετά όπλα στη Λιβύη, κανένας δεν έχει ανάγκη γι’ άλλα. Υπάρχουν αρκετοί μισθοφόροι στη Λιβύη. Λοιπόν σταματήστε να στέλνετε κι άλλους, όπως συμβαίνει σήμερα» κατέληξε.

Την ίδια στιγμή, ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) εισήλθε χθες, Δευτέρα, στην πόλη Σύρτη, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του θαλάσσιου λιμένα.

«Ο LNA έχει πάρει τον έλεγχο της στρατιωτικής βάσης ασ-Σάαντι, μερικές περιοχές της πόλης και τώρα κατευθύνεται προς το κέντρο» πρόσθεσε ανώνυμη πηγή, η οποία πρόσκειται στην ηγεσία του LNA.

Η κατάληψη της Σύρτης συνιστά σημαντική στρατηγική νίκη για τον Χαφτάρ, ο οποίος από τον περασμένο Απρίλιο έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Τρίπολης, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA).

Η Σύρτη, στα παράλια της Μεσογείου, σχεδόν στη μέση της Λιβύης, ελεγχόταν από δυνάμεις που στηρίζουν την GNA μετά την εκδίωξη του ISIS από την πόλη, με τη βοήθεια των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, στα τέλη του 2016.

«Ο αρχηγός οργάνωσε μια καλά προγραμματισμένη επιχείρηση και μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες βρισκόμασταν στην καρδιά της Σύρτης» δήλωσε ο εκπρόσωπος του LNA.

«Ήταν μια ξαφνική, γρήγορη επιχείρηση» είπε, προσθέτοντας ότι προηγήθηκαν σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις.

