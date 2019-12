Στο μυαλό του αρχιτέκτονα

Η πιο πρόσφατη μείζων βιογραφία του που εκδόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο με τίτλο «Plagued by Fire: The Dreams and Furies of Frank Lloyd Wright» δεν έχει αφετηρία τη σύλληψη της «οργανικής αρχιτεκτονικής», τη συμβολή του στο «open plan» ή τη γέννηση του Μουσείου Γκούγκενχαϊμ, αλλά τις περιστάσεις της δολοφονίας της ερωμένης και του εμπρησμού της οικίας του στο Γουισκόνσιν από έναν αφροαμερικανό υπηρέτη τον Αύγουστο του 1914.

Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά τον θάνατό του σε ηλικία 92 ετών τον Απρίλιο του 1959, η πολιτεία του Φρανκ Λόιντ Ράιτ σκιάζει σκανδαλοθηρικά τα κατασκευαστικά επιτεύγματά του. Στο BHMAgazino που κυκλοφορεί μαζί με το «Βήμα της Κυριακής» o Μάρκος Καρασαρίνης γράφει για τον ταραχώδη βίο του κορυφαίου αμερικανού αρχιτέκτονα του 20ού αιώνα, ο οποίος εκτός από ιδιοφυία κατά κοινή ομολογία υπήρξε υπερφίαλος, εγωμανής και ναρκισσιστής σε υπερθετικό βαθμό. Διαβάστε περισσότερα στο BHMAgazino που κυκλοφορεί με το «Βήμα της Κυριακής»