Σταϊκούρας: Παράταση για τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα έξι νησιά του Αιγαίου

Discussion at the plenum of the Greek Parliament of the 2020 draft State Budget, in Athens, on Dec. 18, 2019 / Συζήτηση του Προϋπολογισμού 2020 στην Ολομέλεια της Βουλής. Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου, 2019

Παράταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα έξι νησιά του Αιγαίου που πλήττονται από τις μεταναστευτικές ροές προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2020. Επίσης, απαρίθμησε παροχές 2,2 δισ ευρώ που διατέθηκαν σε έξι μήνες, τη στιγμή που παρέλαβε δημοσιονομικό κενό. Ο υπουργός Οικονομικών παρουσίασε δε τους στόχους του προϋπολογισμού 2020, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ για τους χειρισμούς στην οικονομία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Xάσμα γενεών : Γιατί οι παλιότερες γενιές τα βάζουν με τους νέους Ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι ο δημοσιονομικός χώρος που δημιουργήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του έτους οφείλεται στη βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΕΝΦΙΑ, την καλύτερη απόδοση του ΦΠΑ, τη συμμετοχή στη ρύθμιση των 120 δόσεων, την προσεκτική δημοσιονομική διαχείριση και σε άλλες παρεμβάσεις. «Ο δημοσιονομικός χώρος δημιουργήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και οφείλεται αποκλειστικά στους χειρισμούς της νέας κυβέρνησης και του πρωθυπουργού και αυτός ο δημοσιονομικός χώρος είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή αν βάλουμε και τις ελαφρύνσεις του 2020 πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ» δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών «θα πάμε ακόμα καλύτερα το 2020 γιατί με την υλοποίηση του φορολογικού νομοσχεδίου ενσωματώνονται πολιτικές με πολλαπλασιαστικές επιδράσεις». Μίλησε έτσι, για τη δυνατότητα εντός του 2020 να «διεκδικήσουμε τη μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων». Οπως πρόσθεσε, «ο προϋπολογισμός έχει θετική δυναμική, δυναμική που σταθεροποιείται βελτιώνεται και κινητοποιεί δυνάμεις εντός και εκτός Ελλάδος, εγχώριες και ξένες. Μετά τη μακροχρόνια περιπέτεια η οικονομία φαίνεται ότι σταδιακά βγαίνει στο ξέφωτο». «Γνωρίζουμε βέβαια ότι μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν σύντομα μονοπάτια. Λάθη γίνονται και θα γίνονται, αναγνωρίζονται όμως και στο πλαίσιο του εφικτού και των περιορισμών διορθώνονται. Αβεβαιότητες υπάρχουν, κίνδυνοι παραμονεύουν, δομικά προβλήματα συνεχίζουν να υφίσταται. Εφησυχασμός δεν δικαιολογείται» υπογράμμισε.