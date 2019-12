Κλοπ : Το VAR είναι ο λόγος που δεν πανηγυρίζει πια τα γκολ της ομάδας του

Το λόγο για τον οποίο δεν πανηγυρίζει πλέον τα γκολ που πετυχαίνει η Λίβερπουλ εξήγησε ο Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός είναι γνωστός στο ευρύ κοινό για τις… επικές αντιδράσεις και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς του, όμως το τελευταίο διάστημα παρουσιάζεται αρκετά πιο μετριοπαθής και… υποτονικός.

Μετά το φινάλε του αγώνα με τη Γουότφορντ, ο 52χρονος τεχνικός κλήθηκε να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα, τονίζοντας πως η… αναμονή του VAR σκοτώνει την έκσταση και το ανόθευτο συναίσθημα, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην πανηγυρίζει πλέον όταν σκοράρει η ομάδα του.

«Δεν πανηγυρίζω πλέον τα γκολ γιατί πρέπει να περιμένουμε να μας πουν αν ήταν γκολ ή όχι…» ήταν τα λόγια του στην συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τις «σφήκες».

‘I don’t celebrate goals any more because you have to wait for someone to tell you it’s a goal’. pic.twitter.com/ncygBNhrTl

