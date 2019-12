Πολ: «Θα σκέφτομαι τις βολές για τις επόμενες νύχτες» (pic)

Ηταν θετικός ο Μπράντον Πολ απέναντι στον Παναθηναϊκό, αφού σταμάτησε στους 15 πόντους με πέντε τρίποντα. Από την άλλη όμως ήταν και… μοιραίος, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να έχει 2/7 βολές και να μην μπορεί να δώσει πολύτιμους πόντους στους Ερυθρόλευκους.

Ο Ερυθρόλευκος φόργουορντ, όντας ενεργός στα social media, έκανε την αυτοκριτική του μέσω του twitter, ευχαρίστησε τους φίλους του Ολυμπιακού για την στήριξή τους αυτό το διάστημα, όμως δεν ξέχασε να αναφερθεί στην κακή του μέρα από την γραμμή της φιλανθρωπίας.

Ο Πολ τόνισε στο twitter: «Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας για την υποστήριξη. Ηταν μία σκληρή ήττα όμως είμαι περήφανος για τον τρόπο που παλέψαμε μέχρι το τέλος.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε, θα μάθουμε και θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε. Κερδίζουμε σαν ομάδα και χάνουμε σαν ομάδα. Θα σκέφτομαι αυτές τις βολές για τις επόμενες νύχτες».

Thank you to our fans for the support. It’s a tough loss but I’m proud of how we fought until the end. There are some good things to take away – we will learn & continue to grow. We win as a team & lose as a team. I’ll be thinking about free throws the next several nights 😓

— Brandon Paul (@BP3) December 7, 2019