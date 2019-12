Επιβεβαιώνει το Μαξίμου τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Την Τετάρτη στις 14:30 το ραντεβού

Τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο στο Λονδίνο στο περιθώριο της συνεδρίασης του ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνει το Μέγαρο Μαξίμου.

Το ραντεβού έχει οριστεί για αύριο Τετάρτη, στις 14.30 ωστόσο δεν έχει οριστικοποιηθεί εάν στη συνάντηση θα είναι μόνον ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ταγίπ Ερντογάν ή θα πλαισιώνονται από ολιγομελείς αντιπροσωπείες των δυο κυβερνήσεων.

Σύμφωνα με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, η συνάντηση οριστικοποιήθηκε αργά χθες το βράδυ ύστερα από αίτημα της τουρκικής πλευράς.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/maksimou-ayrio-to-rantevou-mitsotaki-erntogan-sto-londino

