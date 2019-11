Τραμπ – Ζελένσκι : Στη δημοσιότητα η τηλεφωνική επικοινωνία τους

Ο Λευκός Οίκος έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μια σύνοψη μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας που έλαβε χώρα τον Απρίλιο και κατά την οποία ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχάρη τον ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την εκλογική νίκη του.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα πως οι Δημοκρατικοί ήθελαν λεπτομέρειες για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στις 21 Απριλίου με τον Ζελένσκι, ωστόσο οι βουλευτές που διεξάγουν την έρευνα για ενδεχόμενη παραπομπή του Τραμπ ουδέποτε είχαν επικεντρώσει στο τηλεφώνημα αυτό.

Σύμφωνα με το αντίγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι δεν συζήτησαν πολιτικά ζητήματα. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι δεν πρόκειται για λέξη προς λέξη αντίγραφο της συνομιλίας και ότι βασίζεται στις σημειώσεις και τα όσα θυμήθηκαν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι και το προσωπικό του NSC.

