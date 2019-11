ΥΠΕΞ για τη θλιβερή επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους : Η Κύπρος δεν είναι μόνη της

«Η σημερινή θλιβερή επέτειος της ανακήρυξης του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Κύπρου υπενθυμίζει στη Διεθνή Κοινότητα τη συνεχιζόμενη, επί 36ετία, κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών Αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως προσθέτει, «το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τις Αποφάσεις 541/1983 και 550/1984 έχει ρητά καταδικάσει την παράνομη, αποσχιστική και άκυρη αυτή οντότητα. Έχει επίσης καλέσει, όπως επιτάσσει η διεθνής νομιμότητα, όλα τα κράτη να μην την αναγνωρίσουν ή τη βοηθήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Μόνη θλιβερή εξαίρεση περιφρόνησης των αποφάσεων αυτών η Τουρκία».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει σήμερα νέες προκλήσεις και παραβιάσεις της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων από την κατοχική δύναμη. Η Κύπρος, κράτος-μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ε.Ε., δεν είναι μόνη της απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις», σημειώνει του υπουργείο Εξωτερικών και τονίζει:

«Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι η κλιμάκωση των παρανομιών και των προκλήσεων δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε αντίστοιχη κλιμάκωση και της διεθνούς αντίδρασης προς αυτήν. Το Διεθνές Δίκαιο υπάρχει για να εφαρμόζεται. Να εφαρμόζεται από όλους. Πλήρως και όχι επιλεκτικά».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί και να αναγνωρίσει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο. Σταθερός εθνικός μας στόχος είναι η αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας στο νησί, ο τερματισμός της κατοχής, η κατάργηση του απολύτως αναχρονιστικού καθεστώτος των εγγυήσεων και του επεμβατικού δικαιώματος, η επίτευξη συμφωνημένης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού στη βάση των Αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, να αγωνίζεται και να υποστηρίζει σταθερά, με ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και ετοιμότητα, τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της Κύπρου στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Την ίδια στιγμή οι προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφέρει, ότι η Τουρκία συμμερίζεται τον ενθουσιασμό για την ημέρα της «τουρκοκυπριακής δημοκρατίας», όπως ονομάζει το ψευδοκράτος.

Kıbrıs Türkünün Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşıyoruz. #KKTC’yi uluslararası alanda savunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sharing the joy of Republic Day with Turkish Cypriots. Will continue to defend #TRNC resolutely in international fora. pic.twitter.com/CqCRFFzwNk

