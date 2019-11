Πρόγραμμα «My Career» σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece

«Νοιαζόμαστε. Είμαστε Ξεκάθαροι. Δεσμευόμαστε» είναι το μότο της ΝΝ Hellas. Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη;

«Οι αξίες της ΝΝ Ηellas “Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε” είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με το όραμά μας να αποτελέσουμε έναν πρότυπο οργανισμό σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας. Επίκεντρο για εμάς αποτελεί η συνεχής αναζήτηση νέων τρόπων να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Οι αξίες μας αποτελούν την κινητήρια δύναμή μας και διέπουν τον τρόπο συμπεριφοράς και λειτουργίας μας. Εχουμε δημιουργήσει πρωτοποριακά ασφαλιστικά προγράμματα στον τομέα της υγείας, όπως είναι το NN Hospital for All και το ΝΝ Care for All, με τα οποία μπορούν να ασφαλιστούν συμπολίτες μας με επιβαρυμένη υγεία και ιατρικό ιστορικό. Επιπλέον, διαθέτουμε το NN Orange Cross, ένα πρόγραμμα με διευρυμένες παροχές και καλύψεις, καθώς επίσης και το NN Orange Health, το οποίο παρέχει οικογενειακές εκπτώσεις, καθιστώντας την ασφάλιση υγείας ακόμη πιο προσιτή για όλους. Η γκάμα των προϊοντικών λύσεων που προσφέρει η NN Hellas για την ασφάλιση δευτεροβάθμιας περίθαλψης ολοκληρώνεται με το πρόγραμμα Λύσεις Υγείας Gold, το οποίο διατίθεται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα».

Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε ως εταιρεία με τον τομέα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού;

«Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι πάντοτε απαραίτητος για κάθε νέο έφηβο που καλείται να επιλέξει ένα επάγγελμα. Εντοπίσαμε ότι υπάρχει ένα κενό όσον αφορά τα διαθέσιμα προγράμματα, το οποίο αποφασίσαμε να καλύψουμε. Ως εκ τούτου, συνεργαστήκαμε με το Junior Achievement Greece / Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (JA / ΣΕΝ) και σχεδιάσαμε το ψηφιακό πρόγραμμα “My Career”. Σκοπός του είναι η παροχή πρακτικών πληροφοριών και οδηγιών επαγγελματικού προσανατολισμού στους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου. Οι νέοι αποτελούν για εμάς προτεραιότητα και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα εφόδια για τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία».

Πιστεύετε ότι η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών ευκαιριών αποτελεί το κλειδί για την αναστροφή του λεγόμενου brain drain στην Ελλάδα; Με ποιον τρόπο;

«Η δημιουργία βιώσιμων προοπτικών σταδιοδρομίας στον επιχειρηματικό τομέα μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση και να ενδυναμώσει την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να καταφέρουμε να μετατρέψουμε το brain drain σε brain gain, δίνοντας έμφαση στη νεανική επιχειρηματικότητα. Οι εταιρείες οφείλουν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον κατάλληλο για καινοτομία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σταθερότητα και προοπτική για σύγχρονες επαγγελματικές ευκαιρίες. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου brain drain πρέπει, αρχικά, να αντιληφθούμε ποιες είναι οι ανάγκες των νέων σήμερα και να χτίσουμε γερά θεμέλια για να αποτελέσουμε έναν πόλο έλξης. Χρειάζεται λοιπόν η συνεισφορά όλων μας για την ανάπτυξη ελπιδοφόρων πρωτοβουλιών που χαρακτηρίζονται από μεγάλη προστιθέμενη κοινωνική και οικονομική αξία».

Θα μπορούσατε να απαριθμήσετε τους πυλώνες και τους στόχους του προγράμματος «My Career» που «τρέχει» αυτό το διάστημα σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece;

«Το Πρόγραμμα στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, που αποσκοπούν στην καθοδήγηση των μαθητών σχετικά με τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία. Αποφασίσαμε να συνδράμουμε μεθοδικά στους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά, με σίγουρα βήματα, θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν σε βάθος τι τους ταιριάζει. Ο πρώτος είναι η αυτογνωσία και ακολουθούν η διερεύνηση των αναγκών στην αγορά εργασίας, η πληροφόρηση για τα επαγγέλματα και τις σπουδές και, τέλος, η διαδικασία λήψης ορθών αποφάσεων».

Εξηγήστε μας τι περιλαμβάνει και πώς ακριβώς θα λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχετε δημιουργήσει.

«Με σκοπό να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα στους μαθητές για τις δυνατότητές τους, η πλατφόρμα περιλαμβάνει οnline test αυτογνωσίας και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα επαγγέλματα, video εθελοντών της εταιρείας μας με ιστορίες συναφείς με τη δική τους επαγγελματική πορεία, καθώς και έρευνες σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, με την πολύτιμη υποστήριξη των ανθρώπων του JA / ΣΕΝ Greece και μιας ομάδας εθελοντών, οι νέοι θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν πιθανές κατευθύνσεις καριέρας και να μάθουν περισσότερα ως προς την απαιτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση».

Τι συμπεράσματα βγάλατε έως τώρα από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος; Τι είδους καθοδήγηση έχουν περισσότερο ανάγκη οι μαθητές της περιφέρειας;

«Από την πιλοτική κιόλας εφαρμογή της πρωτοβουλίας αυτής θεωρούμε ότι έχουμε πλησιάσει σε μεγάλο βαθμό τον απώτερο στόχο μας: να μειώσουμε την απόσταση μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Στα πρώτα στάδια υλοποίησης της πλατφόρμας είδαμε πως αυτό που κυρίως έχουν ανάγκη τα παιδιά είναι η ίδια η καθοδήγηση. Μέχρι σήμερα τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων έχουν δείξει μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά, καθώς αναγνωρίζουν τα οφέλη του προγράμματος “My Career”. Θα σταθώ στο γεγονός ότι οι νέοι μαθαίνουν να αξιολογούν τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους για την αναζήτηση μιας υψηλού επιπέδου καριέρας, όπως είναι τα προσωπικά ενδιαφέροντα, τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά και το εργασιακό περιβάλλον».

Έχετε στη διάθεσή σας αριθμητικά στοιχεία για το 2019 και μια πρόβλεψη για το 2020, εφόσον σκοπεύετε να συνεχίσετε το πρόγραμμα και του χρόνου;

«Από τον Μάιο του 2019 η πλατφόρμα έχει ήδη υιοθετηθεί από 15 σχολεία, βοηθώντας 490 μαθητές, με την ενεργό συμμετοχή 50 καθηγητών και 15 εθελοντών. Το 2020 θα επεκταθεί σε 50 σχολεία και 1.250 μαθητές, με τη συμμετοχή 150 καθηγητών και 50 εθελοντών».

Ποια άλλα προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΝΝ Hellas;

«Tο πλάνο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΝΝ Hellas αποτελείται από ένα ολιστικό μοντέλο ενεργειών, που βοηθά στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας. Mε δράσεις, όπως το “ΝΝ Future Matters”, που βοηθά τους φοιτητές να συνεχίσουν τις ακαδημαϊκές σπουδές τους με μια σειρά υποτροφιών σε κορυφαία ολλανδικά πανεπιστήμια, το πρόγραμμα ενθάρρυνσης επιχειρηματικότητας “Ideas Τhat Change Us” σε συνεργασία με το Οrange Grove που υλοποιήσαμε το 2018, αλλά και με την εκδήλωση “Leaders for a Day”, όπου μαθητές επισκέπτονται τα γραφεία της ΝΝ Ηellas και συνομιλούν με στελέχη της εταιρείας, αποδεικνύουμε ότι επενδύουμε στη νέα γενιά για ένα καλύτερο μέλλον. Επιπλέον, η εταιρεία ενισχύει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως είναι το Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις “ΜDA Hellas”, χορηγώντας την ομάδα δρομέων του Σωματείου στον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό, τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Η Φλόγα”, το “Make a Wish” και τον Πανελλήνιο Σύλλογο για Άτομα με εγκεφαλική Παράλυση “Φροντίδα”. Επιπλέον, αποσκοπώντας στη προώθηση του Ολυμπιακού ιδεώδους, είμαστε δίπλα στους κορυφαίους έλληνες αθλητές κατά την προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020 και αποτελούμε τον Χρυσό Χορηγό και αποκλειστικό ασφαλιστικό πάροχο της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας για τη χρονική περίοδο 2018-2020».

Ποιοι είναι οι γενικότεροι στόχοι της ΝΝ Hellas για το άμεσο μέλλον;

«Το 2019 βρίσκει την ΝΝ Hellas να σημειώνει περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της και να προχωρεί με επιτυχία τον μετασχηματισμό της σε μια καθ’ όλα πρότυπη εταιρεία, έχοντας αντιμετωπίσει την περίοδο της κρίσης ως πρόκληση και ευκαιρία. Θέλουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας, προσφέροντας στους ασφαλιζόμενους μια ευρεία γκάμα ασφαλιστικών, υγείας και επενδυτικών λύσεων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Βασικός μας άξονας είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας που παρέχουμε στους πελάτες μας, καθώς στο κέντρο του οράματός μας βρίσκεται ο άνθρωπος. Επιπροσθέτως, στη στρατηγική μας βάση εντάσσεται και η ολοκλήρωση του ψηφιακού μας μετασχηματισμού, με έμφαση στη διευρυμένη αυτοματοποίηση των διαδικασιών μας, ενώ, παράλληλα, στην εσωτερική μας οργάνωση θα συνεχίσουμε την εφαρμογή νέων ευέλικτων τρόπων αποτελεσματικής εργασίας με διατμηματικές ομάδες (agile), με οδηγό τις βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης και τις αξίες μας, “Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε”».